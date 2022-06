Mina Settembre 2: tutte le novità della serie con Serena Rossi

Visto il clamoroso successo della prima stagione, con la puntata finale vista da oltre 6 milioni di spettatori e il 26,4% di share, il bis era scontato e ora è arrivata anche la notizia più attesa dai fan: le riprese di Mina Settembre 2 sono concluse e dunque non resta che aspettare poche settimane per conoscere la data ufficiale della messa in onda della serie di Rai1 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, tratta dall'omonima saga di romanzi sbanca-classifiche di Maurizio de Giovanni. Intanto già trapela qualche indiscrezione sulla trama e sulle new entry nel cast.

Mina Settembre 2, le novità della serie con Serena Rossi

Il pubblico dunque ritroverà Mina Settembre, l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi alla continua ricerca di una soluzione ai problemi degli altri e che, allo stesso tempo, prova a rimettere in piedi la propria vita. E mentre sarà alle prese con nuovi complicati casi da risolvere, la protagonista dovrà fare chiarezza una volta per tutte sul suo futuro sentimentale: la prima stagione si era infatti conclusa con l'indecisione di Mina che ancora non era certa se tornare con il suo ex marito, il magistrato fedifrago Claudio (Giorgio Pasotti), o lasciarsi andare alla passione con il ginecologo del consultorio, Domenico (Giuseppe Zeno). Il finale aperto dell'ultima puntata stuzzica in fan e innesca gli spoiler che circolano da settimane complici alcuni passanti che hanno assistito alle riprese: un presunto bacio tra Mina e Domenico ha fatto esplodere ogni tipo di ipotesi, ma i colpi di scena sono dietro l'angolo.

Marisa Laurito e Antonia Liskova new entry nel cast

Intanto, a proposito di spoiler, cominciano a trapelare le novità relative alle new entry nel cast di Mina Settembre 2. La prima riguarda Marisa Laurito, l'iconica attrice nata artisticamente con Eduardo De Filippo, che sarà una dei personaggi chiave della serie girata a Napoli nella quale incarnerà la zia di Mina Settembre. Per l'occasione, ha cambiato anche look, sfoggiando un'inedita chioma sale e pepe. In arrivo anche Antonia Liskova, che interpreterà una strampalata analista.