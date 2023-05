Ora che Petra è in carcere sembra che per Emma, Diana ed Enrico la vita possa riprendere a scorrere tranquillamente. Ma quando la donna racconta una verità sconvolgente sulla faccenda del traffico di bambini accaduta molti anni prima, scatta un effetto domino: la vita di Diana è in pericolo e solo Emma sembra in grado di poterla salvare. Si annuncia ad alto tasso di colpi di scena l'ultimo episodio di Luce dei tuoi occhi 2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, ambienta a Vicenza, nella scuola di danza diventata il centro di snodi adrenalinici e di svolte inattese. Ecco cos'accadrà nella sesta puntata della fiction, quella conclusiva, in onda mercoledì 17 maggio.

Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

La confessione di Petra (Francesca Cavallin) sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma (Anna Valle) sospetta che la donna non abbia detto tutto ed è disposta a qualsiasi sacrificio pur di scoprire la verità. I suoi sospetti sembrano prendere corpo quando un uomo misterioso si reca in carcere da Petra, per minacciarla: se non vuole che Diana (Irene Paloma Jona) rischi la vita, deve seguire le sue istruzioni.









Un altro inganno di Petra ai danni di Emma

Emma continua ad indagare e quando scopre una verità sconvolgente su Diana è combattuta tra tristezza e rabbia. È stata ingannata ancora, ma non ne comprende il motivo. E quando Luca (Riccardo De Rinaldis) scopre dettagli importanti sul misterioso giocatore di scacchi England, in Diana emergono ricordi sopiti sulla sua infanzia: Emma riuscirà a salvarla dai fantasmi che la perseguitano? Ed Enrico (Giuseppe Zeno) sarà in grado di stare al fianco dell'etoile nelle difficoltà?