Un omicidio scuote la tranquilla Vincenza e anche l’Accademia di Danza di Emma, che va in crisi quando sul nuovo del delitto viene ritrovato il braccialetto della figlia Diana. A quel punto Emma e Petra provano ad allearsi per difenderla ma tutto si complica. Anche per colpa di Enrico. Si annuncia ricca di colpi di scena la terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, diretta da Fabrizio Costa. Cos'ha fatto Diana? E che effetti avrà l'attrazione sempre più evidente di Petra nei confronti di Enrico? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda martedì 25 aprile.

Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni della terza puntata

Proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma Conti (Anna Valle) trova per caso un braccialetto di Diana (Irene Paloma Jona). Travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, Miranda (Gea dall’Orto), la figlia di Enrico (Giuseppe Zeno),accusa apertamente la giovane ballerina di essere coinvolta nel delitto. Le indagini della polizia a questo punto si concentrano proprio su Diana: sia Emma che Petra (Francesca Cavallin) vorrebbero proteggere la ragazza, ma non riescono a stringere una vera alleanza.



Emma ed Enrico devono fare i conti con l'affascinante Petra

La collaborazione con l'étoile non è voluta soprattutto dall'affascinante e pericolosa Petra, che si scopre sempre di più attratta da Enrico, il quale inizia a vacillare e a provare un'inattesa attrazione che rischia di minare il suo rapporto con Emma. Questa complessa situazione provoca una profonda frattura anche tra le ballerine: per Emma non sarà facile tenere assieme il gruppo ed arrivare alla verità sulla figlia. Ma ce la mette tutta, costi quello che costi.