La sconvolgente verità è venuta a galla rompendo ogni equilibrio: Petra ha confessato a Emma che Diana è la sua bambina perduta, Alice. Ma il misterioso passato, l'animo tormentato e i segreti che la ragazza ancora cela, rischiano di provocare un terremoto ancora più grande. Comincia così la seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la serie di Canale 5 con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin, che la scorsa settimana ha debuttato con buoni ascolti, confermando la forza del thriller melò ambientato a Vicenza. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda mercoledì 19 aprile.

Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni della seconda puntata

Diana (Irene Paloma Jonas) è sconvolta dalla scoperta della sua vera identità tanto che assume droghe pesanti fino a perdere i sensi: Petra (Francesca Cavallin) confessa infatti che la sua vera madre è Emma Conti (Anna Valle) e non lei. Solo grazie all'intervento provvidenziale del professor Enrico Leoni (Giuseppe Zeno) e di Emma la ragazza non muore. I due la portano in ospedale, dove la storia del "furto della bambina" diventa di dominio pubblico: pur essendo ormai ostile sia nei confronti di Petra che in quelli di Emma, decide comunque di tornare in accademia e di riprendere a danzare.









Vicky minaccia Diana, Petra è in pericolo

A quel punto però si riaccende la rabbia di Vicky (Greta Malengo): la ragazza è disposta a tutto pur di essere la prima ballerina, persino a indagare sul passato delle sue compagne per individuare i loro punti deboli e infatti minaccia Diana di rivelare ad Emma qualcosa che ha scoperto su di lei. La ragazza vuole fermarla, ma quale prezzo è disposta a pagare per riuscire a farlo? E perché improvvisamente Vicky decide di partire per Barcellona? Il tutto mentre qualcuno sembra attentare alla vita di Petra: la donna, ricca e misteriosa, sembra infatti nascondere segreti pericolosi.