Come se non bastassero gli altri problemi, Emma deve fare i conti con un incontro inatteso: il fratello Roberto esce dal carcere e questo porterà a galla altri segreti. Comincia così la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, la serie di Canale 5 con Anna Valle e Giuseppe Zeno, un thriller melò ambientato a Vicenza, dove l’étoile e coreografa internazionale è tornata per lavorare in un'importante accademia di danza. Emma scoprirà che la bellissima e misteriosa Petra Novak già conosce Roberto: che cosa emergerà dal loro misterioso passato? Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda mercoledì 3 maggio.

Luce dei tuoi occhi 2, le anticipazioni della quarta puntata

Tornata a casa dalla madre, Diana (Irene Paloma Jona) trova una lettera che Petra (Francesca Cavallin) le aveva scritto tempo prima e che la infuriare la giovane promettente ballerina. La ragazza combatte con i propri fantasmi e finalmente trova il coraggio di aprirsi con Emma (Anna Valle), della quale sembra inaspettatamente fidarsi, tanto da raccontarle pezzetti importanti del suo passato. Gli scacchi le ricordano Regina, un'amica speciale che non c'è più.









Colpo di scena: Petra conosce il fratello di Emma

Emma però sente anche la necessità di proteggere Enrico (Giuseppe Zeno), convinta che Petra si stia approfittando della sua generosità e che tra i due sia scattato un pericoloso feeling. Come se non bastasse, deve scontrarsi inoltre con un'altra verità: sua madre Paola (Paola Pitagora) non ha mai troncato i rapporti con il fratello Roberto (Luca Bastianello), da tempo in carcere con un'accusa molto grave, ed è anche riuscito a fargli ottenere un permesso premio. Finalmente libero, Roberto incontra Petra, che evidentemente conosce molto bene: che filo oscuro lega i due?