L'affascinante aura di Kim Bum

Nel regno dei drama coreani, un attore ha catturato i cuori degli spettatori con il suo eccezionale talento e versatilità: Kim Bum. Famoso per la sua capacità di incarnare personaggi diversi, Kim Bum ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nell'industria dell'intrattenimento. Uno dei suoi ruoli di rilievo comprende l'accattivante figura di Lee Rang nella serie televisiva di successo "Tale of the Nine Tailed", prodotta dal principale studio televisivo coreano di sceneggiatura, Studio Dragon.

Kim Bum, nato il 7 luglio 1989 a Seoul, è divenuto nel corso degli anni un nome noto nell'industria dell'intrattenimento coreana. Il suo viaggio nella recitazione è iniziato nel 2006, quando ha debuttato nel popolare k-drama "Unstoppable High Kick". La sua interpretazione dell'amabile e malizioso Kim Bum ha messo in luce le sue naturali capacità recitative e ha immediatamente catturato l'attenzione degli spettatori. Da quel momento, ha continuato a consolidare la sua presenza nel settore attraverso ruoli diversi che hanno messo in evidenza la sua varietà come attore.

Il progetto probabilmente più importante di Kim Bum all'inizio della sua carriera è il drama "Boys Over Flowers", un remake del giapponese "Hana Yori Dango", dove ha interpretato So Yi-Jung, un esperto vasaio e parte del famoso gruppo F4, insieme al suo amico di lunga data (anche fuori dallo schermo) Lee Minho. Il suo ritratto di questo personaggio complesso e tormentato ha raccolto ampi consensi e lo ha ulteriormente consacrato come una stella nascente dell'industria dello spettacolo sudcoreano.

E il talento e il duro lavoro di Kim Bum non sono passati inosservati: nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. È stato premiato con gli SBS Drama Awards, i KBS Drama Awards e gli Asia Model Awards, consolidando ulteriormente la sua posizione di attore rispettato e affermato.

Nel corso degli anni, Kim Bum si è continuamente messo alla prova con vari ruoli di diverso genere. Nel 2020, ha interpretato il ruolo di Lee Rang nel dramma fantasy "Tale of the Nine Tailed". Kim Bum ha dato vita senza sforzo alla complessità di Lee Rang, catturando le profonde lotte emotive, i conflitti interni e la vulnerabilità nascosta del personaggio. Oltre alla sua notevole interpretazione nella prima stagione, Kim Bum si è calato quest'anno nuovamente nei panni dell'affascinante personaggio di Lee Rang in "Tale of the Nine Tailed 1938". La sua interpretazione del personaggio metà umano e metà gumiho è stata accolta con favore dalla critica e ha ulteriormente consolidato il suo status di attore di talento. L'attesissima continuazione della serie drammatica fantasy riporta gli spettatori in un'altra epoca, immergendoli in un racconto che intreccia esseri soprannaturali ed elementi storici.



Panorama.it ha parlato con lui in un’intervista esclusiva per i lettori italiani.



Piacere di conoscerti. Ci siamo abituati al tuo personaggio, Lee Rang, durante la prima stagione di Tale of the Nine Tailed, ma potresti presentarcelo in modo più "personale"?

Lee Rang è un personaggio che non saluta gli altri gentilmente con un "Piacere di conoscerti". Al contrario, allunga la mano per una semplice stretta con un sorriso. Nel frattempo, sta già diffidando della persona davanti a lui e sospettando delle sue intenzioni e quindi non teme nello sfoderare la sua ascia, chiedendo: "Cosa vuoi?". Le sue esperienze passate, le ferite da parte degli esseri umani, lo hanno portato a sviluppare dei meccanismi di autodifesa.

Qual è stata la scena più difficile da girare in entrambe le stagioni?

La scena della prima stagione in cui Lee Rang incontra Lee Yeon e conversa su un tetto, ricordando quando Lee Rang fu ferito da Lee Yeon secoli fa durante l'era Chosun, è stata la più impegnativa. È stato difficile da esprimere emotivamente, poiché la scena è stata girata prima di quella ambientata nel periodo Chosun, e questo ha reso difficile la sua visualizzazione e il calarsi perfettamente nel personaggio e nella sua realtà di quel periodo. È un momento clou che narra l'inizio della fratellanza tra Lee Rang e Lee Yeon nel suo complesso, il che ha reso ancora più difficile la sua rappresentazione.

Come definiresti il legame fraterno tra Lee Rang e Lee Yeon?

Il legame fraterno in "Tale of the Nine Tailed 1938" è ancora un rapporto acceso, intenso e ricco di scintille. Desiderano uccidersi a vicenda più di chiunque altro, ma non possono sopportare che qualcun altro cerchi di farlo. Nessuno può fare del male a mio fratello, perché solo a me è concesso di ucciderlo.

E come è stato lavorare come fratello minore di Lee Dong-Wook?

Sul set ho sentito davvero un legame fraterno con Lee Dong-Wook, e suppongo che avere un vero fratello maggiore sia un'esperienza analoga a quella vissuta sul set.

Quali sono le differenze tra Kim Bum e Lee Rang?

La differenza più grande è che Lee Rang tira subito fuori la sua ascia, mentre Kim Bum è più realistico e pratico, piuttosto che emotivo.

Se dovessi trovare un punto di forza e uno di debolezza in Lee Rang, quali sarebbero? E quali sarebbero quelli di Kim Bum?

Il punto di forza di Lee Rang è la convinzione che la sua vita non valga la pena di essere protetta, mentre il suo punto debole sono coloro che considerano la sua vita preziosa. I punti di forza di Kim Bum sono la compostezza e la resistenza di fronte alla fame, alla fatica o al dolore, mentre la sua debolezza è la difficoltà a fidarsi delle persone.

Come definiresti Lee Rang in una parola?

Se dovessi descrivere Lee Rang in una sola parola, sarebbe "Thanatos". Thanatos, in quanto personificazione della morte, è simile a Lee Rang per il desiderio di distruggere, che deriva dalle cicatrici che ha nel cuore.