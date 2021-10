Uno strano omicidio suicidio e un'indagine non autorizzata rischiano di mettere nei guai Coliandro, che continua ad avere gran fiuto nelle indagini ma anche la stessa inclinazione naturale a cacciarsi in situazioni complicate. Comincia così la terza puntata de L'Ispettore Coliandro 8, la serie di Rai2 con Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva, nata da un'idea di Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros e Milena Cocozza. Ecco cos'accadrà nel penultimo appuntamento, in cui la guest star è Nicoletta Romanoff, in onda mercoledì 6 ottobre.

L'Ispettore Coliandro 8, le anticipazioni della terza puntata

Un noto gallerista viene trovato morto. Comincia così la terza puntata de L'Ispettore Coliandro-Il ritorno 4, dal titolo Un tesoro nascosto: all'apparenza si tratta di un suicidio, ma sua sorella, l'algida ed elegantissima Francesca (Nicoletta Romanoff), non ne è convinta. Nonostante l'iniziale antipatia, la donna si rivolge all'ispettore Coliandro (Giampaolo Morelli), che decide di dare inizio a una nuova indagine non autorizzata.

Coliandro di nuovo nei guai

L'ispettore scoprirà che i sospetti di Francesca erano fondati e che il fratello è stato vittima di un regolamento di conti con un misterioso mercante d'arte. Al centro dell'indagine segreta finisce il colto e raffinatissimo Masino (Matteo Belli), un mercante d'arte senza scrupoli e capace di spendere milioni per un quadro. Si tratta di un uomo dalla personalità disturbata e Coliandro lo capirà quando si troverà ad affrontarlo nella tetra cornice di un cimitero in una notte buia e tempestosa.