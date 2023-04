Isola dei famosi 2023: il futuro di Enrico Papi dopo le tensioni con Ilary Blasi

Mentre Ilary Blasi festeggia in compleanno in Marocco in compagnia del fidanzato Bastian Muller in un riad di lusso, in Italia tengono banco le indiscrezioni sulle presunte tensioni tra lei e Enrico Papi. Che tra la conduttrice e l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2023non sia mai scoppiato il feeling, è stato evidente sin dalla prima puntata del reality di Canale 5: l'opinionista tende ad "esondare", non ha una personalità semplice da contenere e più volte in diretta la Blasi ha mostrato segni di insofferenze. L'apice è stato toccato quando Papi si è alzato dalla sedia e ha strappato dalle mani della Blasi la busta con il nome dell'eliminato, rompendo una liturgia del programma e provocando la reazione stizzita della padrona di casa. E proprio quell'episodio ha innescato il gossip sul presunto allentamento di Papi dal reality di Canale 5. Ma come stanno le cose? Ecco cos'ha scoperto Panorama.

Isola dei Famosi 2023, Enrico Papi resta opinionista

La pagina social Pipol ha innescato il polverone non escludendo addirittura l'ipotesi che Enrico Papi venga sostituito già dalla puntata di martedì e parlando di "riunioni accesissime in corso". Stando a quanto risulta a Panorama, l'ipotesi di rimuovere l'opinionista non è però mai stata presa in considerazione. «C'è stato un faccia a faccia con la produzione, anche piuttosto secco, in cui gli è stato chiesto di darsi una ridimensionata, questo è vero. Così come è altrettanto vero che tra Papi e Ilary Blasi non sia scattato il feeling... e questo si è visto durante le dirette. Ma la sua sostituzione non è mai stata all'ordine del giorno. Papi resta dov'è», ci raccontano due diverse fonti Mediaset.

Il futuro di Papi a Mediaset

La classica tempesta in un bicchiere d'acqua insomma, che fa gioco a tutti perché solletica i social e fa crescere l'hype. Per ora gli ascolti dell'Isola dei Famosi 2023 reggono - siamo intorno ai 3 milioni di spettatori a puntata - e tutte le dinamiche vanno sfruttate perché ovviamente vige l'imperativo del "nel bene o nel male, purché se ne parli". Ben vengano dunque gli screzi tra la Blasi e Papi. Ma qual è il futuro di quest'ultimo a Mediaset? Stando a quanto apprende Panorama, i vertici aziendali continuano a stimarlo e puntano su di lui anche per il futuro, nonostante i due flop da cui è reduce, quello di Scherzi a parte e di Big Show. «Nei giorni scorsi ha avuto un incontro per discutere della prossima stagione. Sul piatto ci sono due programmi, tra cui un format molto importante in prima serata», ci rivela una fonte.