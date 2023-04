Grande Fratello Vip: chi è Nikita Pelizon, la vincitrice del reality rimasto senza "famosi"

Piccola indispensabile premessa: a forza di fare talent, reality e docu show con protagonisti famosi, i vip veri sono finiti. Il serbatoio è a secco ormai da tempi. I personaggi veri (quelli che un lavoro vero ce l'hanno) non ci vogliono andare, quelli blasonati chiedono troppi soldi e così tocca ripiegare sul piano b: aspiranti famosi, star in cerca di un biglietto per la riabilitazione mediatica o per il rilancio professionale, "prezzemolini" dei social, gente che bazzica alla periferia della popolarità e sbranerete per un posto al sole. Così finisce che a vincere la settima edizione del Grande Fratello Vip sia Nikita Pelizon, "attrice, ballerina, personaggio televisivo e modella", come si legge su Wikipedia: fino a otto mesi fa era poco più che una sconosciuta al grande pubblico, se si esclude la partecipazione a Pechino Express nel 2022, ma ha ugualmente trionfato nel reality dedicato ai vip. Un paradosso piuttosto malinconico, la nemesi degli aspiranti famosi che battono i famosi veri (per curriculum o popolarità), che vengono sbattuti fuori dal gioco quasi subito.

Nulla di personale contro la Pelizon, sia chiaro. La quale evidentemente si è giocata meglio degli altri concorrenti le sue carte nei lunghi lunghissimi (e su questo punto ci torneremo) otto mesi di permanenza della Casa di Cinecittà. Amata o detestata, di certo la modella triestina non è passata inosservata: spesso al centro delle dinamiche e delle discussioni, per molti si è costruita a tavolino un percorso giocando di strategia, per tanti altri ha invece portato avanti semplicemente se stessa conquistando un po' alla volta un pubblico trasversale. Di certo, non è tra quei "gieffini" che hanno fatto infuriare Pier Silvio Berlusconi, il quale a un mese della fine del reality ha chiesto un giro di vite agli autori e alla produzione per stoppare l'eccesso di volgarità, parolacce e i toni troppo accessi delle discussioni. Una deriva che non è piaciuta all'Ad di Mediaset. E come dargli torto, perché già dalle prime settimane con il caso Marco Bellavia, questa edizione aveva preso una piega a tratti sgradevole, tra offese, liti, toni aggressivi, squalifiche e un ridimensionamento degli ex concorrenti (addirittura non più invitati in studio). In questo marasma, Nikita Pelizon si è salvata, battendo gli avversari al televoto, schivando eliminazioni a sorpresa e colpi bassi degli avversari. Ma chi è e cosa fa la 29enne triestina? Appassionata sin da piccola di moda, a 18 anni inizia a fare la modella dopo essere stata ripudiata dai genitori e dalla comunità dei Testimoni di Geova (già a 16 anni decise di non seguire la religione della sua famiglia). Ha posato per diverse campagne pubblicitarie, ha sfilato per grandi marchi e poi si è avvicinata alla tv anche grazie ai social: nel 2018 ha partecipato a Temptation Island come tentatrice, po al reality Ex on the Beach e lo scorso anno ha era nel cast di Pechino Express insieme alla brasiliana Helena Prestes.

La Pelizon era tra le vincitrici annunciate di questa stagione, almeno stando agli scommettitori, e ieri sera ha trionfato con il 57% dei voti battendo la venezuelana Oriana Marzoli, anche lei super favorita alla vigilia della finale. Ma cosa resta del Grande Fratello 7? Sicuramente il sapore di un'edizione agrodolce che, visto anche l'intervento inaspettato di Berlusconi, spingerà l'azienda e la casa di produzione a mettere mano ai contenuti del reality. I numeri dicono che è inevitabile: con 2.871.000 telespettatori e il 24% di share, quella di ieri è stata la finale meno vista della storia del programma. E non è un caso che Alfonso Signorini, il conduttore, abbia annunciato per il prossimo anno "un Gf Vip tutto nuovo". Chissà che non si cominci da una riduzione della durata (perché non tornare ai canonici 100 giorni?) e a un cast più snello ma di più alto livello. Che serva un cambio di passo è evidente, ma nulla di tanto drastico è ipotizzabile. Basta leggere il comunicato di Mediaset per capirlo: "Si chiude una stagione record per durata e per ascolti, sia in tv sia online". Tradotto in altre parole: anche se gli ascolti sono in calo, il reality garantisce ancora una buona fetta di pubblico e investimenti pubblicitari importanti. Ecco perché, anche se ne avrebbe bisogno, non verrà fatto riposare per una stagione. Alla fine, in tv, vince l'usato sicuro.