Roberto Beltrami è finalmente a un passo dalla verità sulla morte della moglie Beatrice, di cui è stato ingiustamente accusato e per la quale ha passato dieci anni in carcere: ma c'è chi, nell'ombra, impedisce che un grave segreto venga svelato. Si annuncia ricca di colpi di scena la terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, che racconta la vicenda di un celebre fotografo di Torino accusato di aver ammazzato la moglie e che dopo dieci anni di carcere ribalta la verità processuale e prova a scoprire il vero mandante del delitto. Ecco cos'accadrà nell'episodio conclusivo, in onda martedì 31 maggio.

Giustizia per tutti, le anticipazioni dell'ultima puntata

Roberto Beltrami (Raoul Bova) aiuta il suo amico Fabio (Elia Moutamid), sospettato dell'omicidio di una ragazza con cui aveva una relazione ma il vero colpevole sembra difficile da scovare. Mentre il rapporto con l'avvocatessa Victoria Bonetto (Rocío Muñoz Morales) vive una svolta inaspettata e significativa, Roberto si interessa al caso di un docente universitario accusato della morte di una studentessa: l'uomo è stato anche il professore di Victoria e lei sembra affranta per l'accaduto.





Roberto scopre la verità sulla morte della moglie

Roberto cerca di recuperare definitivamente il rapporto con la figlia Giulia (Francesca Vetere) mentre assiste ad una svolta nelle indagini sulla morte della moglie Beatrice, di cui era stato ingiustamente accusato finendo in carcere per dieci anni. Grazie all'aiuto di Daniela (Anna Favella), la sorella di sua moglie si trova a un passo dalla verità: c'è però chi continua a seguirlo minaccioso da vicino ed è qualcuno che intende impedire che un grave segreto venga svelato e incastri inaspettati colpevoli.