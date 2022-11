Nuove indagini e strani misteri da risolvere per la "strana coppia" formata da Frate Clement e dall’ispettrice Taleb. Tornano i protagonisti di Con l'aiuto del cielo, la serie francese trasmessa da Canale 5, un crime drama che ha per protagonisti un seminarista e una giovane capitano di polizia alle prese con omicidi, colpi di scena e gli antichi misteri che aleggiano su un monastero: all'inizio il rapporto tra di loro fatica a decollare, ma giorno dopo giorno scoppia un'alchimia professionale. Ecco cos'accadrà nella seconda puntata, in onda martedì 29 novembre.

Con l'aiuto del cielo, le anticipazioni della seconda puntata

Frate Clement (Mathieu Spinosi) continua cercare i propri genitori e prova a dare una spiegazione alla misteriosa chiave trovata nel suo pannolino da Mathias. Intanto viene chiamato come nuovo esperto di psico-criminologia, ma l'ispettrice Elli Taleb (Sabrina Ouazani) all'inizio non sembra gradire la sua presenza e soprattutto il suo approccio "poco professionale" con cui prova a risolvere i casi. Ma l'amicizia tra i due prende il sopravvento: i rapporto che s’instaura tra di loro è vincente, l’uno l’opposto dell’altro e proprio per questo complementari.









Problemi di cuore per l'ispettrice Taleb

La presenza di Clement nella squadra si rivela da subito determinante per risolvere un caso di omicidio avvenuto all'interno di un tempio protestante: l'energia e il temperamento dell’ispettrice Taleb e la serenità e l'ingenuità di Frate Clement danno vita ad un’alchimia che funziona perfettamente. Nel frattempo Alex, stanco del comportamento di Elli che non vuole impegnarsi in una relazione, chiede il trasferimento a Lione.