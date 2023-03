Benedetta Primavera: 5 cose da sapere sullo show di Loretta Goggi

Racconta Loretta Goggi che a metà degli anni '90 meditò di ritirarsi dalle scene. Era a un passo dal farlo quando il mitico Pietro Garinei la chiamò per rimproverarla: "Tu credi? Allora sai che stai facendo un peccato". E le citò la parabola dei talenti, quella in cui si spiega che" il talento è sacro, va onorato, il talento non va seppellito. Fu così che tornai in teatro con Johnny Dorelli". E proprio il talento è il caposaldo di Benedetta Primavera, il one woman show al via su Rai1 da venerdì 10 marzo con cui dopo trent'anni la Goggi torna a fare ciò che sa fare meglio: lo spettacolo puro. È il varietà bellezza (ma chi l'ha detto che il varietà è morto? Piuttosto non sarà che il pubblico è stato disabituato a vedere un certo tipo di show, dandogli in cambio reality popolati di morti di fama e famosi per essere famosi?) ma senza nostalgie autocelebrative. Dagli ospiti alle imitazioni, cinque cose da sapere.

Benedetta Primavera, gli ospiti della prima puntata

Prima donna a fare le imitazioni nella storia della tv, prima a presentare il Festival di Sanremo, prima anche a condurre un quiz televisivo. Loretta Goggi è una delle colonne dello spettacolo italiano, sessant'anni di carriera e ancora molti terreni da esplorare. Compreso il ritorno alla conduzione di un mega show - prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine - immagino come un viaggio nella televisione italiana, in un continuo parallelo tra presente e passato. Con molta ironia, poca nostalgia e tanti ospiti pronti a mettersi al servizio dello spettacolo. A cominciare da Heather Parisi, con cui la Goggi ricreerà le atmosfere della prima edizione di Fantastico; sempre nella prima puntata ci sarà l’attrice Chiara Francini, reduce dal successo di Sanremo 2023. Con Claudio Amendola ci sarà un excursus sugli sceneggiati di un tempo e con Bruno Vespasi parlerà di censura e delle parole vietate in tv.

La Regina Elisabetta, Mariotto e le altre imitazioni

La Goggi, come si diceva, è stata tra le pioniere delle imitazioni in tv. In Benedetta Primavera torna a farle ma proponendo personaggi totalmente inediti per lei, che hanno richiesto anche cinque o sei ore di trucco (queste parti sono state registrate vista la complessità dello show). Tra questi c'è la regina Elisabetta, di giallo vestita, che rivela di odiare la Scozia e la nebbia; la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una versione inaspettata (“quando si arrabbia parla tedesco”), poi ancora Guillermo Mariotto e Laura Morante.

I comici e il politicamente scorretti

Al fianco della Goggi ci saranno in tutte le puntata Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, per altro tra i protagonisti di LoL 3-Chi ride è fuori, cheraccontare alla loro maniera il presente e ironizzeranno con e sugli ospiti. Nella prima puntata non mancherà per altro uno spazio dedicato al politically correct, con Marco Giallini. "Trovo questa forma di politically correct non sempre giusta, anche un po’ ridicola a volte: in passato, abbiamo usato tutti i termini possibili, senza che scandalizzassero nessuno", spiega la Goggi.

I duetti impossibili

In ogni puntata si alterneranno chiacchiere, gioco, balletti, musica e divertimento in cui Loretta Goggi si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch con i vari ospiti. Tra i pezzi forti di Benedetta Primavera ci saranno i "duetti impossibili": così Mietta e Anna Tatangelo magicamente duetteranno rispettivamente con Mia Martini e Whitney Houston. Un espediente alla Paolo Limiti (non è un caso che tra gli autori ci sia anche Salvo Guercio, preziosa memoria storia della tv italiana, nonché uno degli autori dei programmi di Limiti).

Maledetta primavera? No grazie?

Chi si aspetta il classico show celebrativo in cui la Goggi apre cantando Maledetta primavera, ha sbagliato tutto. "Non volevo solo il ‘reperto archeologico’. Volevo qualcosa di attuale. Quello che non volevo fare, ossia cantare, me l’hanno fatto fare", ammette ironicamente la Goggi (che si è rimessa a studiare canto due ore al giorno). La sua canzone iconica la canterà dunque, ma non subito e in una forma inedita. "Mi propongo per come sono oggi, una donna di 72 anni che però è al passo con i tempi, che fa televisione, che scrive". La direzione artistica è curata da Laccio, uno dei direttori artistici di X Factor, che anticipa: "In Benedetta Primavera ci saranno momenti che ricordano le vecchie sigle televisive ma anche situazioni più contemporanee. Il tutto guarnito dalla giusta ironia di Loretta, che si metterà in gioco in maniera naturale ma anche divertente, affiancata da un corpo di ballo giovane".