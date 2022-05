Vasco Rossi: la scaletta del trionfale concerto a Trento

«Fuck the war. Fanculo la guerra. Noi siamo contro la guerra, contro tutte le guerre, perché tutte le guerre sono contro la civiltà. E la musica è contro la guerra. Pace, amore e musica. Facciamo l'amore! L'amore e la musica».

Così si è espresso ieri sera Vasco Rossi durante Sballi ravvicinati del terzo tipo, uno dei brani più amati del ricchissimo repertorio del rocker di Zocca, nel concerto di Trento che, con 120.000 spettatori, ha segnato il suo ritorno sul palco dopo oltre tre anni. Il mastodontico palco (90 metri di lunghezza per 28 di altezza) del Trentino Music Arena, incastonato tra le montagne di Trento, ha ospitato due ore e mezza di rock tiratissimo e ballad da accendino (pardon, cellulare), le specialità della casa Rossi.

Nella scaletta hanno trovato posto diversi brani estratti dall'ultimo album Siamo qui, pubblicato lo scorso novembre: il concerto è partito con XI Comandamento, poi sono state eseguite La pioggia alla domenica, L'amore L'amore, Una canzone d'amore buttata via e nei bis Siamo qui. Il bis, come sempre, è un concerto nel concerto: la corrosiva Sballi ravvicinati del terzo tipo, le emozionanti ballad Toffee e Sally, gli inni generazionali Siamo solo noi e Vita spericolata (interpolata con Canzone), fino all'immancabile Albachiara, che, come sempre, ha chiuso il concerto. Il tour di Vasco, apparso in grande forma nonostante le 70 primavere, prosegue con 11 date per le quali sono stati venduti 660mila biglietti, compresi quelli per il doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma dell'11 e del 12 giugno.

La scaletta dello show:

XI comandamento

L'uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore... aiuto

...Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L'amore l'amore

Interludio 2022

Tu ce l'hai con me

C'è chi dice no

Gli spari sopra

.....Stupendo

Siamo soli

Una canzone d'amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh... già

Siamo qui

Bis:

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

...