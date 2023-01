Tutto su INCENSE di MOONBIN&SANHA

INCENSE. Con un pizzico di Madness. Queste sono le parole chiave del ritorno della sub-unit degli ASTRO composta da MOONBIN&SANHA.

Dopo dieci mesi dal loro secondo mini-album, REFUGE, MOONBIN&SANHA sono pronti a mostrare un lato diverso della loro arte, cercando un nuovo modo di raffigurare la sensualità per cui nessun altro sarà in grado di superarli dopo con questo nuovo album. INCENSE è un'irresistibile raccolta di sei canzoni, ognuna caratterizzata da un proprio profumo.

La title track, "Madness", è una canzone pop dance con un intenso suono di basso ed elementi EDM e big band. L'album ha venduto oltre 61.000 copie nel primo giorno di pubblicazione (dati Hanteo) ed è ora il secondo album di MOONBIN&SANHA più acquistato nella prima settimana di vendite, con oltre 129.985 copie vendute.

Sia MOON BIN che YOON SAN-HA hanno partecipato alla stesura dei testi e alla composizione dell'album, compresi i loro brani da solisti. Quando si parla di successo, non si può non guardare al loro caso. Il duo ha fatto nuovamente centro affascinando i fan di tutto il mondo con il loro crescente bagaglio musicale.



Panorama ha avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con loro.





Congratulazioni per il rilascio di "INCENSE". Potete dirci qualcosa di più su questo album?

MOON BIN: Il secondo mini album di MOONBIN&SANHA, "REFUGE", ha rappresentato un rifugio per gli ascoltatori. Il nostro terzo mini album "INCENSE" rappresenta il nostro desiderio di rendere felici gli altri con il nostro irresistibile profumo nel rifugio che abbiamo creato con l'album precedente.

Questo è il vostro terzo lavoro come sub-unit; com'è stato il processo di preparazione di "INCENSE" rispetto a "IN-OUT" e "REFUGE"?

MOON BIN: Abbiamo discusso più attivamente con la compagnia delle nostre opinioni sull'album. Questo ci ha portato a mettere più riflessioni nell'album e a sentirci più affezionati ad esso.

Perché la parola incenso (INCENSE)?

MOON BIN: Per questo album abbiamo avuto l'idea di creare un album con uno dei cinque sensi dell'uomo. Abbiamo pensato che il "profumo" o l'olfatto sia il senso più memorabile di tutti, quindi è diventato il concept del nostro nuovo album.

C'è una cosa che mi incuriosisce molto. "INCENSE" è disponibile in due versioni: quella bianca si chiama IMPURE, mentre quella grigia si chiama PURE. Potete dirmi qualcosa di più sui concept che stanno dietro alle due versioni?

MOON BIN: Volevamo rappresentare il lato fragile e precario prima di sentirsi felici attraverso la versione PURE, mentre la versione IMPURE rappresenta un lato più stabile dopo aver raggiunto la felicità attraverso il "profumo".

In questi album ci state mostrando un lato diverso di voi stessi. Cosa c'è ancora da scoprire?

MOON BIN: Stiamo già pubblicando il nostro terzo mini album, che include canzoni che abbiamo composto e di cui abbiamo scritto i testi per la prima volta. Questo mi spinge a creare album e performance che includano più delle nostre opinioni e idee.

YOON SAN-HA: Credo di diventare più ambizioso con l'uscita di ogni album. Voglio incontrare più fan, organizzare eventi, se possibile, e lavorare sodo per mostrare sempre più fascino. Questi sono i miei obiettivi.

Questo album ha sei brani. 'Madness' è la title track. Come mai avete scelto questo brano? MOON BIN, l'hai scritta tu. Vuoi dire qualcosa di più a riguardo?

MOON BIN: Per "Madness" c'era una canzone di riferimento che avevo discusso con il team di compositori come punto di partenza per la visione e le atmosfere di questo brano. Avevo la sensazione che "Madness" dovesse essere una title track tra le altre canzoni. Anche se ci sono state alcune sfide, perché stavamo provando cose nuove quando abbiamo lavorato a questa canzone, è stato un processo divertente.

MOON BIN, sei anche accreditato come paroliere e co-compositore per il B-side "이끌려". Di che tipo di canzone si tratta?

MOON BIN: Sono un fan dei generi pop e R&B, quindi ho creato la melodia di "이끌려 (Desire)" con gli altri compositori. Rappresenta l'attrazione sconsiderata di due persone opposte e molto diverse tra loro.

YOON SAN-HA, hai contribuito a scrivere e comporre "바람", che possiamo tradurre anche come "Vento". Qual è stata la tua ispirazione?

YOON SAN-HA: "바람 (Wish)" ha due significati diversi. Può significare letteralmente vento, ma anche "desiderio". Questa canzone parla del mio messaggio di gratitudine per AROHA. Ho realizzato questa canzone augurandomi che la mia voce possa arrivare al cuore di AROHA attraverso il vento.

Tra i sei brani dell'album, qual è il vostro preferito e perché?

MOON BIN: Sceglierei "Perfumer" perché questa canzone rappresenta al meglio MOONBIN&SANHA in questo album.

YOON SAN-HA: Poiché ho composto e scritto il testo di "바람 (Wish)" per la prima volta nell'album, quel brano è il mio preferito.

Siete un duo "collaudato". Com'è lavorare insieme e in che modo è diverso quando si lavora con tutti i membri degli ASTRO?

MOON BIN: Penso che le attività come unit siano più tranquille perché ci sono meno membri. Inoltre, quando ci esibiamo come unit, dobbiamo sprigionare più energia.

YOON SAN-HA: Credo che la differenza principale sia l'atmosfera generale. Siamo più calmi quando siamo solo in due, ma siamo più attivi e rumorosi quando ci sono più membri.

Se poteste descrivervi con una parola, un profumo e un colore, quale scegliereste e perché?

MOON BIN: Corsa. Il profumo del fuoco, rosso e splendore. Sono stato in grado di risplendere in varie attività.

YOON SAN-HA: Diario. Sono tante le cose che provo ogni anno che passa, e mi immagino di ricordare nuovi pensieri e sentimenti anche alla fine del 2023, quindi mi descriverei come un diario.

È l'inizio di un nuovo anno. Ci avete già regalato nuova musica. Cosa dobbiamo aspettarci di nuovo?

MOON BIN: Sono soprattutto curioso di conoscere la reazione al nostro nuovo album. Inoltre, attendo con ansia le buone notizie che verranno rivelate all'inizio dell'anno.YOON SAN-HA: All'inizio di ogni anno mi chiedo cosa succederà quest'anno. Per ora, attendo con ansia la reazione al nostro nuovo album. Non vedo l'ora.