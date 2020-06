Il Pagante: esce Portofino, il nuovo tormentone per l'estate

Portofino è il nuovo singolo de Il Pagante che arriva (a partire dal Primo luglio) dopo il successo dell'album Paninaro 2.0 e dopo un periodo di inattività durato quasi due anni. La band torna con un nuovo brano che gioca sulle manie e i luoghi comuni dell'estate italiana con la consueta ironia dissacrante che li contraddistingue.

Come nella migliore tradizione del gruppo, Portofino è un condensato di italianità, voglia di evasione e di divertimento. Le sonorità EDM esprimono il desiderio di tornare a ballare e divertirsi tutti insieme. Dopo aver ambientato più volte i singoli in diverse location, da Amsterdam a Courmayeur passando per la Puglia, il Pagante sbarca in Liguria alla conquista di Portofino, candidandosi a tormentone estivo dell'estate 2020.

Il brano, prodotto da Merk & Kremont, è un inno alla dolce vita italiana e ad uno dei luoghi più iconici e straordinari del nostro Paese. La canzone gioca con le ambizioni e le velleità degli italiani attraverso sonorità e atmosfere anni '80 rivisitate in chiave Dance. Nel testo il Pagante sottolinea, quindi, le nostre contraddizioni da "vorrei ma non posso: dai grandi marchi di lusso alle Stelle Michelin passando per i lussuosi e sfavillanti yacht del porto più blasonato d'Italia.

Il Pagante nasce nel 2010 come pagina Facebook volta a creare ironia sugli stili di vita dei milanesi, Con l'idea di voler mettere sotto forma di musica i post che pubblicavano, nel gennaio del 2012 esce il loro primo singolo "Entro in pass"



Il gruppo diventa subito un fenomeno di vendite conquistando 6 dischi di platino e 7 dischi d'oro. Sono due gli album de Il Pagante: Entro in pass e Paninaro 2.0 entrambi certificati disco d'oro.