Cinque canzoni straordinarie di Tina Turner che forse non conoscete

1) Whole Lotta Love

Ebbene sì, il brano è quello leggendario dei Led Zeppelin, uno di quei pezzi che è meglio non rifare per evitare figuracce. Ma Tina Turner poteva osare questo ed altro. Ed ecco qui una versione spettacolare funk soul di una delle canzoni più classiche della storia del rock. Presente nell'album Acid Queen del 1975. Un remake geniale dalla carica sexy dirompente.

Baby, Get It On

Sempre dall'album Acid Queen l'ultimo singolo entrato in classifica per la coppia Ike e Tina Turner. Tre minuti di adrenalina rock condita di R&B. La canzone è stata registrata in Germania durante una pausa del tour europeo. quella tra Ike e Tina è stata un'unione complicata nella vita ma strepitosa nella musica.

Back where you started

Un altro brano vibrante, intenso, un gran pezzo rock valorizzato dalla voce della Turner. Scritto da Bryan Adams e Jim Vallance non è mai stato pubblicato come singolo, ma ha ottenuto milioni di passaggi radiofonici negli States. Nel 1987 la Turner ha conquistato un Grammy Award per questa canzone nella categoria Best Rock Vocal Performance.

Girls

Una ballad clamorosa scritta da David Bowie per Tina che l'ha fatta sua aggiungendo le vibrazioni della sua interpretazione. Il Duca Bianco decise poi di registrarla come b Side del singolo Time Will crawl. Il pezzo uscito nel 1986 ha cinuistato la Top 20 in molti paesi europei.

The Bitch is back

Anche in questo caso una cover riuscita nel migliore dei modi. La versione del classico di Elton John è una scarica rock and roll potentissima, contenuta nell'album Rough del 1978, il primo dopo la definitiva separazione dal marito Ike Turner.