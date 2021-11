Gli AB6IX svelano il loro secondo album, succoso come una "Cherry"

Woong, Donghyun, Woojin e Daehwi hanno debuttato nel 2019 sotto Brandnew Music. Il loro primo singolo come AB6IX, "Breathe" è stato un'esplosione di talento e una hit ballabilissima che è ancora difficile da dimenticare. Due anni dopo, il gruppo non ha mai smesso di evolversi e ha mostrato nuovi lati ai suoi fan in tutto il mondo. Con MO' COMPLETE, il loro secondo full-length album, il gruppo ha mostrato che è cresciuto sicuro di sé e sta sviluppando colori unici nel loro genere.

Panorama.it ha chiacchierato con gli AB6IX in esclusiva.





Bentornati ragazzi! Siete tornati con un nuovo album MO' COMPLETE. Potete raccontarci qualcosa di più?

WOOJIN: L'album che stiamo pubblicando questa volta è il nostro secondo album ufficiale, ed è un'estensione del nostro altro EP 'MO COMPLETE: HAVE A DREAM', che è stato pubblicato in aprile. Ci sono un sacco di belle canzoni in questa release, quindi spero che vi piaccia.

MO' COMPLETE segna la fine di un'era iniziata con MO' COMPLETE: HAVE A DREAM. È questo il finale che vi aspettavate?

WOONG: Sì. Volevamo mostrare ai nostri fan che siamo cresciuti sia nella musica che nello stile. La maggior parte delle nostre attività saranno basate sulla nostra title song 'CHERRY', quindi per favore fate il tifo per noi e siate pronti a vedere quanto siamo cresciuti!

Scavando più a fondo nel vostro album. Cherry è la vostra title track, ed è una canzone molto energica e frizzante. Perché avete scelto questa canzone per il vostro ritorno?

DONGHYUN: Abbiamo pensato che fosse un concetto fresco che non avevamo espresso prima, e inoltre non appena abbiamo finito la canzone ci è venuto in mente che 'Questa dovrebbe essere la nostra title song! Daehwi ha fatto un ottimo lavoro scrivendola. Siamo così eccitati perché pensiamo che i fan ameranno anche 'CHERRY'.

Anche il testo è così dolce, e descrive perfettamente quando ti stai innamorando di qualcuno e, come cantate, diventa "la ciliegina sulla torta" di tutto. Daehwi, hai scritto il testo e prodotto la canzone. Puoi raccontarcela un po' di più?

DAEHWI: Come le nostre mani e le nostre labbra diventano rosse quando mangiamo le ciliegie, quando ci innamoriamo di qualcuno la nostra mente diventa rossa come una ciliegia. Questa è stata l'ispirazione per fare questa canzone. Il beat è così eccitante e ti fa venire voglia di muoverti, e spero che molte persone ascoltino questa canzone e si sentano come mi sono sentito io, e siano felici.

Woojin, hai scritto i versi rap di Cherry. Cosa volevi esprimere attraverso il tuo rap?

WOOJIN: Volevo che il rap accompagnasse i sentimenti carini, adorabili e timidi della canzone verso una ciliegia.

Ho anche amato 그해여름 (Do You Remember). L'atmosfera qui è totalmente diversa, ma trovo questa canzone così rilassante. Le vostre voci sembrano una carezza per i vostri fan. Qual è stata la vostra principale ispirazione?

WOONG: Non ho scritto "그해여름", ma ha una vibrazione emotiva e sentimentale. Così ho cercato di cantare la canzone con un sentimento nostalgico e retrospettivo. Anche il testo è più poetico di altri, e ascoltarlo ti fa sentire così a tuo agio. Per questo personalmente mi piace "그해여름".

E poi abbiamo un altro bop. Quando ho ascoltato Down for You, ho immediatamente iniziato a muovere i piedi sotto la mia scrivania. Amo le vibe latine di questa canzone. Puoi dirci qualcosa di più su questa traccia?

DAEHWI: 'DOWN FOR YOU' come canzone esprime un sentimento diretto e potente verso l'ascoltatore. Penso che le vibrazioni latine abbiano reso il testo ancora più appassionata. È la prima volta che proviamo questo genere, quindi siamo curiosi di sapere come reagiranno i fan.

Siete noti per essere un gruppo che si autoproduce. Woong, puoi guidarci attraverso il processo di creazione della vostra musica?

WOONG: Penso che ogni membro abbia un processo diverso e unico per fare musica. A volte un'idea o una melodia ci viene in mente mentre guidiamo da qualche parte, o a volte quando siamo in studio. Cerchiamo di catturare l'idea registrandola con il nostro telefono. Produrre musica è come un'abitudine per noi - ci pensiamo sempre nella nostra vita.

Donghyun, state ormai raggiungendo l'industria musicale in tutto il mondo. E ora avete pubblicato un album di dieci tracce che è fantastico. Quale pensate sia il potere degli AB6IX?

DONGHYUN: L'amore e l'incoraggiamento dei nostri fan è il carburante del nostro potere e del nostro successo. Credo che siccome i nostri fan ci amano, possiamo costantemente produrre buona musica. Quindi cerchiamo di ripagare i nostri fan essendo artisti migliori.

Questa citazione mi ha colpito: "Vogliamo fare una dichiarazione come gruppo attraverso questo album e vogliamo che sia ricordato come un progetto che è pieno del profumo degli AB6IX". Se poteste scegliere un profumo, ogni tipo, cosa selezionereste per creare il l'essenza degli AB6IX?

WOONG: Voglio che quel profumo sia qualcosa che non esisteva prima. Un profumo unico ed esclusivo di AB6IX.

DONGHYUN: Voglio che sia muschio, che piace a tutti. Come AB6IX voglio che siamo amati da tutti, indipendentemente dall'età o dal sesso.

WOOJIN: Vorrei qualcosa di dolce, come il profumo di un frutto. Qualcosa che piaccia a tutti.

DAEHWI: Piuttosto che scegliere un profumo specifico, vorrei esprimere qualcosa che mi viene in mente in quel momento.