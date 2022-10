3 idee creative con Grana Padano

Molti ancora non sanno che il Grana Padano DOP è il formaggio più consumato al mondo, e che appartiene a una tradizione millenaria che affonda le radici in una filiera produttiva inimitabile.



Riconoscerlo è facilissimo, in virtù sia della sua forma contraddistinta dal marchio giallo e nero e da quello di selezione che lo rendono a tutti gli effetti lui, sia dalla grana compatta e al tempo stesso friabile che si presta perfettamente (a seconda della stagionatura) a essere grattugiato o mangiato anche a pezzetti.

Ecco alcune idee creative di ricette davvero gustose e perfette per un aperitivo o un antipasto.

Tacos di Grana Padano DOP

I tacos sono un piatto della cucina Tex-Mex particolarmente amato da giovani e adulti.

Questo genere di ricette si possono poi personalizzare in modo unico, abbinando anche ingredienti che si hanno in dispensa e quindi senza dover per forza andare al supermercato.

In questo caso, la farcitura del tacos è geniale, perché è vegetariana e anche davvero gustosa. Scopriamo qui la ricetta completa.

Carpaccio di manzo con lattuga, fichi e salsa di Grana Padano

Tutti abbiamo gustato almeno una volta il carpaccio di manzo, che è un antipasto o anche un secondo piatto molto gustoso e conosciuto. Di solito viene servito rigorosamente con rucola e Grana Padano, ma c’è una variante anche più creativa che unisce un frutto succosissimo, i fichi, trasformando il Grana Padano DOP in una fonduta deliziosa impossibile da dimenticare.

Non ci credete? Ecco la ricetta completa per fare un figurone a cena!

Grissini di sfoglia al pesto di pomodorini

Le idee per stupire tutti durante l’aperitivo sono tantissime con il Grana Padano, perciò dovreste assolutamente provare questi grissini di sfoglia facilissimi da fare e velocissimi da finire da quanto sono buoni.

In più, sono arricchiti con una saporita salsa di pomodori secchi e Grana Padano DOP, che li rende perfetti anche da soli, sorseggiando un buon drink.

Ecco come farli.

