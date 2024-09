Kostas, la nuova serie tv in arrivo domani su Rai 1

Da giovedì 12 settembre in prima serata su Rai 1 arriva la nuova serie tv in quattro puntate “Kostas”. La fiction, ispirata ai romanzi dello scrittore armeno-greco Petros Markarīs, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Milena Cocozza, è ambientata nella Grecia del 2009 dove Kostas Charitos (interpretato da Stefano Fresi) è a capo della Sezione Omicidi della Polizia di Atene. Nel campo del giallo, Kostas Charitos si potrebbe definire il corrispettivo greco del nostro amato Montalbano. Instancabile e ironico, Kostas è il nuovo commissario della tv in servizio nell’affascinante e caotica Atene.

Trama

Siamo nel 2009. Kostas Charitos è a capo della Sezione Omicidi della Polizia della capitale greca, sospesa tra Oriente e Occidente, tra antico e contemporaneo, teatro di una serie di delitti che coinvolgono immigrati clandestini ed ex spie, imprenditori ambigui e cronisti troppo curiosi. Ed è Kostas ad occuparsene, con puntiglio, tenacia ed umorismo. Non si perde mai d’animo nelle indagini che porta avanti. Non lo fermano i ritardi burocratici né gli ordini imposti dall’alto, in particolare quelli del suo superiore Ghikas, con cui discute senza alcun filtro diplomatico.

È sposato con Adriana, con la quale ha un rapporto fatto di schermaglie, tipico di una coppia di lunga data ma, nonostante le apparenze, molto affiatata. Il cibo, che Kostas ama smodatamente, è il loro principale motivo di scontro. Per Caterina, figlia unica che studia Giurisprudenza a Patrasso, prova un amore incondizionato che lo rende inevitabilmente critico impietoso di tutti i fidanzati che gli presenta.

Nel passato familiare di Kostas incombe la figura dispotica del padre, Stefanos, poliziotto all’epoca della dittatura dei colonnelli e spettatore passivo degli interrogatori e delle violenze inflitti agli oppositori del regime. Padre di cui scoprirà nel corso della serie un lato umano imprevisto grazie all’incontro con Lambros, un vecchio rivoluzionario comunista che si offrirà di aiutare il commissario nelle sue indagini.

Sullo sfondo, si stende la sterminata e bianca Atene, con addosso tutto il peso della sua storia, vittima di un’urbanizzazione senza controllo, soffocata dal traffico e dalla burocrazia ma splendente di bellezze, in qualche modo specchio di tante città italiane.

Calendario delle puntate

La prima stagione di "Kostas" viene trasmessa da Rai 1, nel corso di quattro appuntamenti, a partire da giovedì 12 settembre 2024, dalle 21.25:

Prima puntata - giovedì 12 settembre

Seconda puntata - giovedì 19 settembre

Terza puntata - giovedì 26 settembre

Quarta puntata - giovedì 3 ottobre

Cast

Stefano Fresi interpreta Kostas Charitos

Francesca Inaudi intepreta Adriana Charitos

Blu Yoshimi interpreta Caterina Charitos

Marco Palvetti interpreta Petros

Massimo Mesciulam interpreta Lambros Zisis