Inghilterra: un'università londinese cancella Natale, Quaresima e Pasqua

Inghilterra: via le feste cattoliche in nome dell'inclusività

La London School of Economics ha deciso di cambiare i nomi delle festività nel tentativo di essere«più inclusiva». L'università come da tradizione ha sempre strutturato il suo anno come il trimestre di San Michele, le vacanze di Natale, il periodo di Quaresima, le vacanze di Pasqua, il semestre estivo e infine le vacanze estive. Ma dal prossimo anno verranno ribattezzati in «autumnterm», «winter term» e «spring term», allontanandosi cosi’ dal calendario seguito dalle principali università tra cui Oxford e Cambridge. La scuola ha detto che: «I nomi usano una terminologia più accessibile e ampiamente riconosciuta e riflettono meglio la comunità internazionale».

Spagna: 4.000 persone sospettate di essere legate al jihadismo

Secondo una recente inchiesta del quotidiano spagnolo La Razón, gli esperti antiterrorismo intutta la Spagna stimano che ci siano nel Paese circa 4.000 persone sospettate di essere legate aljihadismo, una cifra che è rimasta più o meno invariata dalla metà del 2021. Ciò non significa,aggiungono : «che sono suscettibili di diventare attori solitari, ma sono un potenziale pericolo edevono essere tenuti sempre sotto sorveglianza». Tra loro non c'era il venticinquenne YassineKanjaa, autore lo scorso 25 gennaio dell'omicidio del sagrestano Diego Valencia ad Algeciras(Cadice) e per aver ferito a colpi di machete altre quattro persone in due chiese nella città. YassineKanjaa è un cittadino marocchino che risiedeva in Calle Ruiz Tagle, una strada vicino alla chiesa diSan Isidro. Anche la chiesa di Nuestra Senora de la Palma dista quattro minuti da casa sua. A causadel suo status di immigrato irregolare in Spagna, è stato oggetto di un ordine di espulsione dalgiugno dello scorso anno peraltro mai eseguito.L’orrore sui bambini ucrainiLa Commissione internazionale indipendente delle Nazioni Unite per le indagini sulle violazioni inUcraina ha registrato numerosi crimini commessi dall'esercito della Russia durante la guerra. Laviolenza sessuale contro i bambini è tra i reati che sono stati accertati. Yasminka Dzhumkhur, unmembro della commissione, ne ha parlato all'emittente ceca Radio Free Europe: « La commissioneha stabilito che sul territorio dell'Ucraina sono stati commessi crimini di guerra, violazioni deidiritti umani e del diritto internazionale umanitario. Le forze armate della Federazione Russa sonoresponsabili della stragrande maggioranza delle violazioni rilevate», ha detto la Dzhumkhur, che èanche commissario per i diritti umani della Bosnia ed Erzegovina. «Lo spettro delle violazioni èmolto ampio - ha proseguito- Stiamo parlando di torture, violenze, stupri e altre forme di violenzasessuale. Abbiamo registrato diversi crimini contro i bambini, tra cui un'ampia gamma di abusisessuali. Quanto ai crimini contro i bambini, sono stati feriti o uccisi con armi da fuoco, ma ancheabusati sessualmente. Abbiamo registrato violazioni dei diritti dei bambini che si trovano nellecase per minori abbandonati».Pakistan: Morte 97 morti nell’attentato alla moschea di PeshawarIl bilancio delle vittime dell'attentato suicida di lunedì 30 gennaio 2023 in una moschea nel nord-ovest del Pakistan martedì è salito a 97 morti dopo che i soccorritori hanno recuperato altri 15corpi dalle macerie, hanno detto la polizia e un funzionario di soccorso. Bilal Faizi, il capo deisoccorsi, ha detto che stanno ancora rimuovendo le macerie dopo che il tetto della moschea ècrollato in seguito all'attacco. Ha detto che anche i bombardamenti nella città nord-occidentale diPeshawar hanno ferito più di 150 persone. Non è chiaro come l'attentatore sia riuscito aintrufolarsi nel recinto murato in una zona ad alta sicurezza con altri edifici governativi. Più di 300fedeli stavano pregando nella moschea, mentre altri stavano entrando, quando l'attentatore ha

fatto esplodere il suo giubbotto esplosivo. Molti sono rimasti feriti quando il tetto è crollato,secondo Zafar Khan, un agente di polizia, ei soccorritori hanno dovuto rimuovere cumuli di detritiper raggiungere i fedeli ancora intrappolati sotto le macerie. Sarbakaf Mohmand, leader deiTalebani pakistani (TTP) , ha rivendicato l'attacco in un messaggio inviato all'ANSA via WhatsAppaggiungendo che: « l'attacco suicida è stato effettuato da Huziafa che ha adoperato settechilogrammi di esplosivo nell'attacco». Poi però il portavoce del gruppo ha smentito larivendicazione. Il Pakistan a corto di liquidità affronta una grave crisi economica e sta cercandouna rata cruciale di $ 1,1 miliardi dal Fondo monetario internazionale - parte del suo pacchetto disalvataggio da $ 6 miliardi - per evitare il default. I colloqui con il FMI per rilanciare il piano disalvataggio si sono bloccati negli ultimi mesi.