Inghilterra-Iran 6-2

Ore 16.15 - Finisce in goleada la prima sfida del girone B

Un allenamento o poco più. L'Inghilterra trasforma in questo la sua prima gara del mondiale Qatar 2022 demolendo l'Iran con una facilità imbarazzante ed un 6-2 da finale tennistico. La prova di forza dei ragazzi di Southgate è di quelle che non possono che impressionare. In gol per l'Iran due volte Taremi, la seconda su rigore al 103'. Per gli inglesi reti di Bellingham, Sterling, due volte Saka, Rashford e Grealish