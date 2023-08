Sono Guido Castellano, giornalista di Panorama, da oltre 20 anni viaggio per il mondo e incontro innovatori, visionari e imprenditori. Nei podcast "Ho bisogno di tech" voglio raccontarvi come sarà il nostro futuro in maniera semplice e comprensibile.

Il podcast di questa settimana tratta un argomento un po' piccante: il tradimento. Oggi vi racconto cosa succede quando l'amante è un robot.