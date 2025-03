Harley-Davidson Euro Festival, sul palco anche Rag' n 'Bone Man

Pronti a partire? Allora, scaldate i motori. Destinazione Port Grimaud, nel Golfo di Saint-Tropez. La splendida località della Costa Azzurra ospiterà migliaia di motociclisti da ogni parte del globo. Ma non è un'occasione qualsiasi. Si tratta dell'Harley-Davidson Eurofestival. Un raduno iconico che ritorna dopo sette anni dall'ultima edizione. Una processione laica per celebrare la motocicletta immortale. Insomma, una vetrina sul mare. Capolavori di ingegneria e creatività si uniranno alle acque cristalline francesi. Dall'8 all'11 maggio non prendete impegni. Anche perché le sorprese non mancano. Un ampio spazio sarà dedicato agli eventi musicali. Gli organizzatori promettono un "mix indimenticabile di artisti di fama mondiale", tra cui Rag 'n' Bone Man.

Voce profonda che ricorda il blues e imponente presenza scenica. Lo spettacolo è assicurato. E se siete pronti a scatenarvi a ritmo di rock 'n' roll, i Royal Republic movimenteranno la notte. A quelle latitudini sono conosciuti come i "ribelli svedesi". Ritornelli contagiosi ed energia pura faranno da cornice alla prima sera. Ma non è finita qui. Altro ospite sarà Eagle-Eye Charry, noto per il successo internazionale "Save Tonight" e per le sue melodie rilassate.

Dulcis in fundo, i fan potranno visionare gli ultimi modelli Harley-Davidson. I motori si accendono; la Costa Azzurra rimbomba. E allora via verso il mare, per la leggendaria parata lungo la splendida costa mediterranea