EsponiAmo: l'arte contemporanea a Milano con MADE4ART

Fino al 15 ottobre, il prestigioso spazio espositivo MADE4ART, situato nel cuore del quartiere Brera a Milano, ospita la mostra collettiva EsponiAmo, un'iniziativa promossa da PitturiAmo e MADE4ART per sostenere e valorizzare artisti contemporanei, emergenti e affermati. Il progetto ha un respiro internazionale, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare un vasto panorama artistico, che spazia dalla pittura alla scultura, dall'astrazione alla figurazione.

L’esposizione riunisce le opere di venti artisti provenienti da diverse parti del mondo, rappresentando nazioni come Italia, Francia, Belgio, Grecia, Polonia, Svizzera, Portogallo e Brasile. Tra i talenti italiani spiccano nomi come Veronica Baldassari, Elisabetta Baldi, Giuseppe Bevilacqua, Lia Chia, Rosa Del Forno, Antonietta Di Seclì, Giovanni Furno, Fernando Gallucci, Marco Grechi, Stefania Pancani, Mario Pantani, Jacopo Sanna e Giovanna Tarantino. A rappresentare l'Europa e l'oltreoceano troviamo Ronald Dalosa dal Belgio, Laurent La Rocca dalla Francia, Zacharias Manouras dalla Grecia, Andreza Marra dal Brasile, Manuel Matias dal Portogallo, Evelyne Nantermod e Sonia Gasser dalla Svizzera, insieme a Grzegorz Wierzbicki dalla Polonia.

Questo evento, che si svolge nel rinomato contesto del quartiere Brera, vero centro pulsante dell'arte a Milano, rappresenta una preziosa opportunità per gli artisti coinvolti di mostrare le loro opere a un pubblico più ampio, in uno spazio di prestigio. Il visitatore ha la possibilità di immergersi in un’esperienza artistica completa, esplorando stili e visioni che attraversano confini geografici e culturali, in un dialogo artistico denso di contaminazioni.

EsponiAmo si pone come un crocevia di esperienze e influenze, offrendo al pubblico una finestra aperta sull'arte contemporanea e mettendo in luce la creatività globale in un contesto in cui tradizione e innovazione si fondono in armonia. Un’occasione imperdibile per gli appassionati e i curiosi, pronti a scoprire nuove prospettive nell'arte visiva.