Continua la prestigiosa collaborazione tra Panorama e EY che mette a disposizione il suo know how per dare consigli ai piccoli e grandi imprenditori che stanno pensando a come trasformare la loro azienda in una società al passo con i tempi, in una Industria 4.0

Webinar Smart Working e Sicurezza

Cosa ci insegna il Coronavirus - Impatto sull'organizzazione



Ivan Losio, Partner della divisione FAAS di EY, analizza come in un mondo caratterizzato da cambiamenti rapidi e improvvisi le aziende debbano adottare una mentalità che accolga queste trasformazioni. Per fare ciò elenca ed espone alcune regole fondamentali per riuscire a effettuare questi cambiamenti organizzativi, oltre che fare alcuni esempi pratici su come queste regole possano modificare la cultura aziendale e personale.

Info: https://www.linkedin.com/company/3128672/admin/



email: faas@it.ey.com