«Trasporti e logistica»: ecco chi muove l’Italia

La logistica e’ tra i principali motori dell’economia del paese. In questo numero di “rapporto trasporti e logistica” in evidenzia gli uomini, le idee e le imprese eccellenti, testimonianze virtuose di un settore in espansione.

Imprenditori che non si arrendono e creano valore in un comparto in cui non mancano le difficoltà ma nemmeno le energie e il coraggio per superarle.

