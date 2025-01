Da quando è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina, l’economia spagnola si è dimostrata straordinariamente resiliente, sovraperformando quella tedesca, sebbene la Germania sia generalmente considerata il motore dell’Europa. Questo quanto emerge da un'analisi realizzata da Decalia società svizzera che fornisce consulenza nella gestione di portafogli di investimento sia ad una clientela privata che istituzionale. Questo trend è emerso anche durante il Campionato europeo 2024, in cui la squadra spagnola ha conquistato il trofeo dopo aver eliminato la Germania, nazione ospitante, ai quarti di finale.

Il grado di dipendenza energetica è uno dei principali fattori alla base di questo diverso andamento. La Germania, grande utilizzatrice di gas russo, ha subito il peso maggiore delle sanzioni e delle interruzioni delle forniture di energia. Questo ha portato all’aumento dei costi di produzione e dell’inflazione, che nel 2023 si è avvicinata al 6%. La Spagna, invece, oltre a dipendere meno dal gas russo vanta un miglior mix di fonti energetiche, soprattutto rinnovabili. Di conseguenza l’inflazione è più contenuta, al 3,5%. Diversificare il gioco e adeguarsi alle strategie dell’avversario ha anche permesso a La Roja di vincere le partite più importanti di Euro 2024.

Il settore del turismo, fondamentale per l’economia spagnola, ha registrato una forte ripresa dopo la pandemia. Nel 2023 milioni di visitatori si sono riversati nel Paese, favorendo la crescita del PIL, creando posti di lavoro e sostenendo le piccole imprese locali. Sebbene sia anche una destinazione turistica, chiaramente la Germania non può competere con la Spagna su questo fronte. Per fare un altro paragone tratto dal mondo del calcio, il fatto che la nazionale spagnola sia riuscita a sfruttare i suoi punti di forza, in questo caso un attacco brillante e una solida difesa, ha contribuito notevolmente al suo titolo di campione di Euro 2024.

Inoltre, mentre la Germania deve affrontare alcune grandi sfide strutturali, in particolare l’invecchiamento della popolazione e la dipendenza dall’industria manifatturiera, la Spagna ha saputo attuare riforme strutturali per migliorare la competitività e la flessibilità della sua forza lavoro. Promuovere l’innovazione, sostenere le start-up, migliorare l’istruzione e la formazione professionale: queste sono solo alcune delle misure studiate per aiutare il Paese ad adattarsi meglio alla realtà economica post-Covid. Proprio come la squadra di calcio spagnola ha saputo reinventarsi e accogliere i giovani talenti (mi vengono in mente Lamine Yamal e Nico Williams).

Oltre al turismo, negli ultimi anni la Spagna ha investito molto in settori come l’informatica, le energie rinnovabili e i servizi finanziari. Grazie a questa diversificazione, la sua economia ha resistito meglio agli shock esterni. La Germania, al contrario, resta fortemente dipendente dal settore manifatturiero, che è stato duramente colpito dalle interruzioni delle filiere e dalle oscillazioni della domanda globale. Analogamente la Mannschaft, nonostante il suo talento e la sua storia prestigiosa, ha mostrato segni di vulnerabilità di fronte a rivali maggiormente diversificati.

Infine, anche le politiche fiscali e monetarie hanno fortemente contribuito alla resilienza economica spagnola. Le autorità hanno attuato misure di sostegno alle imprese e alle famiglie, inclusi sussidi, tagli alle imposte e programmi di sostegno all’occupazione, che sono servite a stabilizzare l’economia e a sostenere la domanda interna. Misure analoghe sono state adottate anche in Germania, ma sono state meno efficaci a causa dei fattori energetici e strutturali sopra citati. Allo stesso modo, anche gli infortuni e gli errori tattici hanno ostacolato le decisioni strategiche dell’allenatore tedesco agli Europei 2024.

In breve, l’economia industriale tedesca, che un tempo era un modello di successo, ora fatica ad affrontare le sfide del contesto attuale. La Spagna, invece, con il suo modello di servizi diversificato e resiliente è un esempio della capacità di adattamento alla nuova realtà economica post-COVID. A nostro parere i politici tedeschi, come i membri della Mannschaft, dovrebbero rivedere le loro strategie e inserire qualche nuovo talento per risalire in classifica. La squadra spagnola, nel frattempo, dovrà continuare a brillare sulla scena internazionale.