Social card “Dedicata a Te”: al via la distribuzione

Al via la distribuzione della nuova social card “Dedicata a Te”. 500 euro, per sostenere oltre 1.330.000 famiglie italiane con un reddito Isee inferiore a 15mila euro. Con la card si possono comprare beni di prima necessità, da subito. Nel 2023 erano 459 euro e ne hanno beneficiato 1,2 milioni di famiglie. Secondo le stime, il 96% delle risorse sono state spese in generi alimentari e il 4% per i carburanti. Ma chi ne ha diritto? Quali sono i requisiti? Dove si ritira? Come funziona e cosa si può acquistare e cosa no?

I REQUISITI PER LA CARD DEDICATA A TE 2024

Hanno diritto alla social card i nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila e che non usufruiscono di altri contributi pubblici a sostegno familiare. Inoltre, l’Isee deve essere in corsi di validità e tutti i membri della famiglia devono essere residenti. Detto questo la selezione dei beneficiari segue un ordine di priorità decrescente in base a tre criteri e in tutti i casi l’Isee più basso è quello che in caso di parità fa scattare la precedenza: famiglie con almeno tre membri e almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010; famiglie con almeno tre membri e almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006; famiglie con almeno tre componenti.

COME CHIEDERE E RICEVERLA LA SOCIAL CARD

Non va richiesta. Ma i Comuni hanno già comunicato agli interessati l'assegnazione del beneficio, pubblicando anche gli elenchi dei beneficiari (con dati parzialmente oscurati) sui propri siti web. Ma una volta ricevuta la comunicazione dal proprio Comune di residenza si deve andare a ritirare la card in un qualsiasi ufficio postale. E in quel momento bisogna presentare la comunicazione del Comune che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice identificativo della carta assegnata. Se si possedeva già la social card 2023 e i requisiti sono ancora validi i 500 euro verranno ricaricati automaticamente. Al via oggi, 9 settembre, la distribuzione.

COSA SI PUO’ COMPRARE CON LA SOCIAL CARD DEDICATA A TE?

Generi alimentari di prima necessità, esclusi gli alcolici. La lista è stata ampliata quest’anno e include anche prodotti DOP e IGP, ortaggi surgelati e prodotti da forno surgelati. Carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale. Non si può usare per comprare farmaci. Ci sono anche sconti del 15% per la Grande distribuzione e convenzioni con le società di gestione dei punti di distribuzione carburanti.

TEMPISTICHE, SCADENZE E OBBLIGHI PER CHI RICEVE LA SOCIAL CARD 2024

Una volta ritirata la card si può subito iniziare ad usare. Ma c’è un obbligo da rispettare. Il primo acquisto con la carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, altrimenti si perde il diritto al contributo. C’è una scadenza per i 500 euro? Devono essere spesi entro il 28 febbraio 2025.