Saldi invernali: consumi in crescita con un giro d’affari da quasi 5 miliardi

Consumi in crescita per i saldi invernali. Le previsioni di Confesercenti e Confcommercio parlano di un giro d’affari di quasi 5 miliardi di euro quest’anno. Un italiano su due approfitterà degli sconti, con un budget medio in aumento rispetto alle svendite del 2024, anche se le promozioni saranno leggermente inferiori quest’anno. Si parte oggi in Valle d’Aosta e il debutto ufficiale nel resto d’Italia è fissato per sabato 4 gennaio.

Sedici milioni di famiglie parteciperanno ai saldi invernati secondo le stime di Confcommercio. In media si prevede una spesa di 138 euro a persona e 307 euro a famiglia. Questi numeri mostrano una lieve crescita rispetto al 2024, con un giro d'affari di 4,9 miliardi di euro, 100 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno.

Anche quest’anno, l’abbigliamento si conferma il prodotto più acquistato in saldo: maglioni e felpe al primo posto (51%), seguiti da calzature (49%) e gonne e pantaloni (31%), con particolare attenzione per jeans e denim. Gli accessori, come borse e cinture, insieme a piumini e cappotti, superano il 20%. Dove si fa lo shopping con i saldi? I negozi fisici restano i preferiti: l'81% degli italiani prevede infatti di fare almeno un acquisto andando personalmente in un negozio.

I saldi invernali si annunciano però meno generosi rispetto agli anni precedenti. Secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, gli sconti medi per abbigliamento e calzature si fermano al 17,6%, con un calo di 0,5 punti rispetto a luglio 2024 e di 1,7 punti rispetto ai saldi invernali del 2024. Il settore abbigliamento registra ribassi medi del 18%, mentre gli accessori subiscono una riduzione più contenuta, del 5,7%. Le calzature mostrano un ribasso del 16,3%, in lieve crescita rispetto ai saldi estivi (+0,1 punti).

Nonostante questo, quasi un italiano su due ha deciso che comprerà almeno un prodotto (46%) durante le promozioni invernali. I saldi piacciono e secondo il sondaggio Ipsos per Confesercenti sono e restano l'evento promozionale più apprezzato: il 53% degli intervistati li considera più vantaggiosi rispetto ad altre promozioni, come il Black Friday. Quasi sei italiani su dieci che approfitteranno dei saldi hanno già pianificato quanto investire. Nel Centro Italia e tra gli over 34, il budget medio è più alto, raggiungendo 263 euro nel primo caso e 239 euro nel secondo. "I saldi rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l'interesse di 16 milioni di famiglie italiane alla ricerca dell'affare e di un crescente numero di stranieri amanti dello shopping made in Italy", commenta Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio.