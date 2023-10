Un successo da oltre mezzo miliardo per Roma e la sua Ryder Cup

La Ryder Cup 2023 è stato un successo non solo per la squadra europea che si è aggiudicata il trofeo ma anche per la città di Roma che ha incassato centinaia di milioni di euro grazie ai tifosi arrivati da tutto il mondo per assistere all'evento sportivo. Una manifestazione unica seguita in tutto il mondo da più di 600 milioni di telespettatori ma che, ed è questa la cosa che conta per la città eterna, ha portato nella capitale 270 mila tifosi sui green del Marco Simone Golf Club di Guidonia; tifosi per lo più stranieri, altospendenti dal punto di vista del target economico-sociale-turistico.

I numeri

Partiamo dagli hotel. In città per tutto il weekend, anzi, per tutta la settimana, trovare una stanza era come fare 6 al Superenalotto. Secondo Federalberghi Roma sono state 70 mila le stanze prese dagli appassionati del green, corrispondenti circa al 20% dell'occupazione camere della capitale.

Si deve cominciare per forza dal Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel, totalmente preso e riservato dall'organizzazione tra giocatori, giudici, sponsor ed ospiti vip. Gli americani poi sono andati alla caccia degli altri alberghi di Lusso, senza badare a spese (mediamente c'è chi ha speso 2mila euro a notte) anche grazie al meteo che ha regalato giornate splendide di fine estate.

«Abbiamo le cifre iniziali che ci dicono che il settore alberghiero ha fatto registrate un aumento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, di circa il 20% negli incassi, che possiamo valutare in circa 200-250 milioni di euro. La cosa importante da sottolineare è che il golf è un settore, come si dice, “alto spendente” quindi l’hotelerie è stata prenotata a partire dall’alto, dai 5 stelle extra lusso a scendere» dice il presidente di Federalberghi, Giuseppe Roscioli.

Cifre a cui vanno aggiunti gli incassi di bar, ristoranti, per non parlare dei negozi di souvenir come per quelli di moda le cui cifre sono impossibili da stabilire ma gli esperti parlano di una spesa pro-capite per il vitto di 150 euro/giorno a persona e di altre 200 euro spese in extra.

C'è poi il capitolo trasporti. Grande successo per i taxi che avrebbero fatto secondo i primi dati circa 5000 corse al giorno (alla tariffa di 75 euro dal centro della Capitale a Guidonia imposta dal comune di Roma). Grande afflusso anche in metropolitana con la linea B che ha registrato 100 mila transiti in 3 giorni.

Il totale porta quindi ad un incasso globale attorno ai 700 milioni di euro. Denaro che ripaga di gran lunga, l'investimento iniziale da parte del governo di 60 milioni di euro a cui sono stati aggiunti ulteriori 50 milioni per adeguare la mobilità nelle zone limitrofi al campo di gara.

I commenti

«Con il successo della Ryder Cup a Roma sono state smentite le Cassandre: questi giorni dimostrano che i grandi eventi sportivi aiutano il sistema a crescere»-scrive l'assessore di Roma allo Sport e ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, tracciando un bilancio della Ryder Cup che si è appena conclusa al Marco Simone Golf&Country Club di Guidonia.

Quali saranno le prossime manifestazioni sportive?

«La ferita del no alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 probabilmente non verrà mai risanata. Adesso abbiamo gli Europei di atletica del prossimo anno e magari chissà, possiamo puntare a ospitare anche una edizione dei Mondiali. Infine, quanto alle ricadute economiche derivate dalla Ryder Cup ci aiuterà a battere in questo 2023 tutti i record sugli arrivi turistici: dal 20 settembre al primo ottobre l'Ente Bilaterale del Turismo ha registrato un aumento del 15% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con un'occupazione del 94% degli alberghi 5 stelle lusso e 4 stelle in città, senza contare i last minute. Una vetrina unica per Roma, che ospitando nella settimana di gara 250mila appassionati di questo sport si è mostrata in tutto il suo splendore agli occhi del mondo».