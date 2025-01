Che bella differenza tra Italia e Usa: dopo 10 anni le vittime di Madoff risarcite al 94%

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio della decima e ultima distribuzione dei fondi per le vittime dello schema Ponzi di Bernard L. Madoff. Il Madoff Victim Fund (MVF) ha iniziato a inviare oltre 13,4 milioni di dollari a più di 23.000 vittime in tutto il mondo, portando a un totale complessivo di oltre 4,3 miliardi di dollari distribuiti in 10 anni. Questo segna una pietra miliare importante nel risarcimento delle vittime del più grande schema di frode finanziaria della storia. Una grande differenza con l’Italia visto che le vittime delle truffe (da Cirio e Parmalat fino alle Popolari Venete) sono rimasti sostanzialmente a bocca asciutta.

Con questa ultima distribuzione, il MVF ha raggiunto il 93,71% di recupero delle perdite per più di 40.000 vittime. La maggior parte di esse erano piccoli investitori che avevano perso meno di 500.000 dollari nell'intricata truffa orchestrata da Madoff. L'importante lavoro di recupero è stato possibile grazie alla confisca dei beni coinvolti nell'affare, che è stata gestita dal Dipartimento di Giustizia attraverso la Divisione Criminale e la sua Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS).

"Questo risultato eccezionale dimostra come la confisca di beni possa non solo privare i criminali delle loro ricchezze, ma anche restituire risorse vitali alle vittime", ha dichiarato Brent S. Wible, vice procuratore generale per la Divisione Criminale. "La portata e la complessità di questo processo di risarcimento mostrano l'impegno del Dipartimento di Giustizia a perseguire la giustizia, anche quando si tratta di casi così vasti e intricati."

Nel corso di questi dieci anni, i fondi sono stati recuperati da diverse fonti, tra cui il recupero civile di circa 2,2 miliardi di dollari dalla proprietà dell'investitore defunto Jeffry Picower e altri 1,7 miliardi di dollari attraverso un accordo con JPMorgan Chase Bank. I fondi sono stati distribuiti a 40.930 vittime in 127 paesi, con un recupero che ha coperto quasi la totalità delle perdite subite.

Bernard L. Madoff, che ha fondato il suo business di consulenza sugli investimenti nel 1960, ha usato la sua posizione per perpetuare una delle frodi più devastanti della storia. Nel 2009, Madoff si dichiarò colpevole di 11 reati federali, ammettendo di aver orchestrato il più grande schema Ponzi mai esistito, che ha causato danni per miliardi di dollari. Condannato a 150 anni di carcere, Madoff ha beneficiato se stesso e la sua cerchia ristretta, causando enormi perdite a migliaia di investitori ignari.

Il risarcimento delle vittime è stato reso possibile grazie all'impegno instancabile dell'FBI, che ha lavorato fianco a fianco con il Dipartimento di Giustizia per recuperare i beni sottratti. James E. Dennehy, vicedirettore dell'FBI di New York, ha commentato: "Queste vittime si erano fidate di Madoff e hanno subito danni enormi. L'FBI continuerà a lavorare con il Dipartimento di Giustizia per garantire che i criminali siano privati dei loro beni e che le vittime siano risarcite."

Questa decima distribuzione rappresenta il culmine di un lungo processo di identificazione e risarcimento delle vittime, che ha visto l'esame di migliaia di petizioni e una complessa analisi delle perdite individuali. Il MVF è supervisionato da Richard Breeden, ex presidente della Securities and Exchange Commission, che ha guidato il team impegnato nella valutazione delle perdite e nel calcolo dei risarcimenti.

Il ritorno delle risorse ai legittimi proprietari è una priorità del Dipartimento di Giustizia, che dal 2000 ha restituito oltre 12 miliardi di dollari alle vittime di crimini attraverso il programma di confisca delle risorse. Con la conclusione di questa lunga battaglia legale, il Dipartimento di Giustizia ribadisce il suo impegno a proteggere le vittime dei crimini finanziari, restituendo ciò che è stato loro sottratto.