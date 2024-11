Poste Italiane: nel terzo trimestre utile in crescita del 49%. Dividendi in aumento

Meglio delle attese e nuovo risultato record per Poste Italiane. I conti del terzo trimestre si chiudono con un utile netto in crescita del 48,9% a 569 milioni e ricavi in crescita del 9,6% a 3,062 miliardi.

Nei primi nove mesi del 2024 l’utile netto raggiunge i 1,6 miliardi di euro, in crescita del 4,8% rispetto all’anno precedente. Anche i ricavi mostrano una progressione significativa, arrivando a 9,2 miliardi di euro (+8% su base annua), grazie al contributo positivo di tutte le divisioni del gruppo guidato da Matteo Del Fante. Il risultato operativo (Ebit) si attesta a 2,3 miliardi, con un aumento vicino al 20% su base annua.

A trainare la crescita è stata principalmente la divisione Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione, che ha registrato ricavi pari a 2,8 miliardi di euro, beneficiando di un’impennata nei volumi di pacchi, elemento chiave del settore e-commerce. Il comparto dei servizi finanziari ha inoltre superato i 4 miliardi di euro in ricavi, sostenuto da un margine di interesse solido e da una domanda positiva per i prodotti del gruppo. Anche i ricavi dei servizi assicurativi e quelli della divisione Postepay hanno mostrato performance di rilievo: 1,2 miliardi per i primi (+ 7% su base annua), mentre Postepay ha toccato anch’essa quota 1,2 miliardi.

L’andamento positivo ha spinto a un aumento dell’acconto sul dividendo. Il 20 novembre sarà distribuito un anticipo di 0,33 euro per azione, corrispondente a un incremento del 39% rispetto allo scorso anno e pari a un totale di 427 milioni di euro. Questa politica si allinea con la guidance di un utile netto per l’intero 2024 di 2 miliardi di euro e con la nuova strategia di dividendi basata sul pay-out. «La nostra performance finanziaria solida e sostenibile e la generazione di cassa ci consentono di premiare generosamente i nostri azionisti, mantenendo al contempo una posizione patrimoniale estremamente consistente», ha commentato Del Fante.

L’amministratore delegato ha inoltre confermato che Poste Italiane ha rivisto al rialzo la previsione di Ebit adjusted per il 2024, portandola a 2,8 miliardi di euro, in linea con gli obiettivi del piano industriale «Connecting Platform».