Natale 2024: 11 miliardi per i regali. Donne e nonni i più generosi

Undici miliardi di euro. È quanto spenderanno gli italiani per i regali di Natale quest’anno secondo. Secondo le previsioni tre italiani su quattro impacchetteranno un dono, con un incremento della percentuale di chi farà acquisti natalizi rispetto al 2023: il 79,9% contro il 73,2% dello scorso anno. Nonni e donne sono i consumatori più spendenti e abbigliamento e accessori sono al numero uno delle scelte. L’online domina anche quest’anno.

Secondo un’indagine Facile.it (istituto di ricerca EMG Different), gli italiani spenderanno in media 256 euro a testa per i regali da mettere sotto l’albero. Ma il quadro che esce dall’indagine evidenza cambiamenti nelle abitudini di spesa e nei desideri dei consumatori. Le differenze nei budget a disposizione sono significative. Le donne dichiarano di spendere mediamente più degli uomini, con una cifra di 298 euro contro i 213 euro degli uomini. I più generosi risultano i nonni, gli over 65, che investono in media 373 euro. Dal punto di vista territoriale, il Nord Ovest registra la spesa più alta (276 euro), mentre il Nord Est si attesta all’ultimo posto con una media di 221 euro. Al Centro Italia la media è di 253 euro, mentre nel Sud e nelle Isole si arriva a 262 euro, con un maggiore entusiasmo per i regali più costosi.

Ai regali non si rinuncia dunque, anche se 6,2 milioni di italiani dichiarano di voler ridurre il budget per i regali rispetto al 2023. Tra questi, il 47% cita l’aumento dei costi di beni e servizi essenziali come causa principale. Pochi (1%) ma ci sono, quelli che si rivolgono a un prestito personale pur di avere pacchi sotto l’albero. Rispetto al 2023, diminuisce la percentuale di italiani che sono riusciti a risparmiare qualcosa durante l'anno: il 64% contro il 72,6% dell'anno scorso (indagine Confcommercio- Imprese per l’Italia).

Cosa si comprerà e come? Secondo un’indagine di Zalando condotta da YouGov, i regali preferiti dagli italiani sono i capi di abbigliamento e gli accessori, scelti dal 59% degli intervistati. Seguono i prodotti di bellezza e i profumi (50%) e i libri (41%). La tecnologia si ferma al 35%, mentre i giocattoli raggiungono il 33%, e i prodotti alimentari si attestano al 29%. Tra i giovani under 35 emerge un trend diverso, con un 25% che preferisce regalare esperienze o viaggi. I giovani, dunque, regalano doni immateriali e personalizzati.

L’e-commerce domina anche quest’anno, con il 74% degli acquirenti che sceglierà canali online per i propri acquisti. La possibilità di accedere a una gamma di prodotti più ampia (42%) e di trovare prezzi competitivi (37%) guida questa scelta. Tuttavia, i negozi fisici restano apprezzati per la possibilità di toccare con mano i prodotti (28%) e per vivere l’atmosfera natalizia (16%).

E poi ci sono i regali per se stessi. Circa 1 italiano su 3 ha intenzione di acquistare un outfit speciale per le festività. Tra gli acquisti più gettonati si trovano capi di abbigliamento (55%), accessori (30%) e scarpe (21%). La spesa per il look natalizio si concentra tra 50 e 200 euro. È evidente dunque che, nonostante l’aumento del costo della vita, i regali di Natale restano una spesa irrinunciabile.