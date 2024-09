Ve lo ricordate il terribile acronimo coniato dalla stampa economica anglosassone nel 2008 che raggruppava i 5 paesi “deboli” della zona Euro? Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna.



Bene, una quindicina di anni dopo queste nazioni si sono prese una bella rivincita dobbiamo proprio dire.

Non ci credete?

Negli anni dal Covid in avanti sono state fra le economie più dinamiche dell’Eurozona. Grecia e Portogallo in particolare sono state capaci di crescere a velocità più che doppie rispetto alla media grazie a dinamiche interne frizzanti, riforme, rilancio di settori, crescita del turismo. Poi sono venute fuori l’Italia e la Spagna. Questo grafico di Oddo BHF ci mostra bene la grande differenza di crescita.

Il livello dei tassi di interesse che questi paesi devono pagare per finanziarsi è tornato in o sotto la media dell’Eurozona. Il grafico di Bloomberg è impressionante e ci mostra come la situazione sia drasticamente cambiata dal periodo critico 2010 – 2015 a oggi. Portogallo, Irlanda e Spagna pagano meno o quanto la Francia. Il fanalino di coda siamo sempre noi con il nostro fardello di debito ma il famigerato “spread” è una frazione di quanto era allora.

Oggi il paese sotto osservazione è un altro: la Francia.

Le dinamiche di politica interna, economiche e di debito destano preoccupazioni. Il paese cresce poco (2023 0,9%, quest’anno ancora meno), il rapporto debito/pil è salito fino in area 115% (al pari della Spagna e sopra il Portogallo), i risultati delle ultime elezioni politiche hanno mostrato il livello di disagio sociale e malessere presenti nel paese.

Non sarà semplice per il paese uscire da questa vera e propria impasse che è acuita anche dall’elevato livello di protezione, sindacalizzazione e statalismo dell’economia transalpina. I tassi di mercato esprimono per ora limitatamente, considerando anche che un downgrade sul merito creditizio del paese potrebbe arrivare nei prossimi mesi. E allora come direbbero gli anglofoni: beware FROGS !