La forza dell’oro e delle sue caratteristiche uniche

Fra le varie asset class sulle quali è possibile investire, l’oro quest’anno brilla. Dal 1 di gennaio la performance in euro del metallo giallo è del 21%, meglio della borsa americana e con una volatilità assai minore come da noi misurato in Banca Patrimoni Sella & C.

Un fenomeno sporadico? Non proprio: a tre anni l’oro guadagna il 48%, a dieci anni il 135%. Niente male per un asset che non dà reddito, ma che svolge da sempre il suo ruolo di riserva di valore.

Oggi però non vogliamo annoiarvi con i motivi che aiutano il metallo giallo a salire e che si sono succeduti nel tempo:

la nascita degli ETC sull’oro (2003 ad opera dell’australiano Graham Tuckwell, un vero mago) che hanno reso l’acquisto molto più semplice e canalizzato tonnellate e tonnellate di investimenti nel tempo.

l’era dei tassi bassissimi e negativi (2008-2016 e poi 2020-2021) che hanno eliminato il classico svantaggio dell’oro di non offrire un carry, delle cedole, dei dividendi.

le crescenti incertezze geopolitiche (dal 2020 in poi basandosi sul Geopolitical Risk Index) legate al ritorno di guerre, al dualismo Stati Uniti – Cina e alla crescente importanza del “global south” che reclama il suo posto.

gli ingenti acquisti delle banche centrali dei paesi emergenti che ne posseggono in media molto meno rispetto ai paesi sviluppati (Italia al terzo posto in questa classifica dopo USA e Germania) e che vorrebbero colmare il gap. Dal 2023 in avanti.

Parliamo invece di altre caratteristiche dell’oro che hanno senza dubbio contribuito ad accrescerne il fascino e l’importanza nei millenni.

L’oro (Au, numero atomico 79) è un metallo che non si ossida, è inalterabile e resistente agli acidi. Si fonde a 1063 gradi e ha una malleabilità molto elevata, pensate che con 1 solo grammo d’oro è possibile produrre una lastra finissima della superficie di un metro quadro oppure creare un filo lungo quasi 1 chilometro!

Con un peso specifico di 19,3 è fra i metalli più pesanti (il solo Platino lo supera con 21,4); il piombo e l’argento hanno un peso specifico pari a circa la metà dell’oro. Questa caratteristica fa sì che le dimensioni di un lingotto d’oro siano estremamente ridotte: un lingotto da 1 Kg (che vale oggi circa 72.000 Euro) è lungo 12 centimetri, è largo 5 e spesso 1.

O ancora che tutto l’oro estratto finora (circa 200.000 tonnellate) potrebbe stare in un cubo di 21 metri per lato.

La produzione di oro nella storia è andata sempre crescendo stabilizzandosi poi intorno alle 3200 tonnellate negli ultimi 10 anni e sono molto cambiati i paesi produttori: dal periodo 1850-1900 in cui Stati Uniti e Australia dominavano la produzione mondiale, al secolo scorso nel quale il Sud Africa era arrivato ad essere l’attore principale con il 75% del totale negli anni ’70, per arrivare infine a oggi dove sono Cina, Russia e Australia a detenere i primi tre posti. Con il bellissimo grafico di VisualCapitalist vi diamo appuntamento alla prossima puntata.