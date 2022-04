Torlizzi: «Questa inflazione importata mette a rischio la tenuta dell'Euro»

L'inflazione corre, anzi, vola. E mette a rischio non solo i conti delle famiglia italiane ma l'intera economia del paese al punto che, davanti ad una previsione di crescita del pil prevista prima della guerra al +4% oggi si parla addirittura di recessione (tecnica).

«Il problema - spiega Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity - è che abbiamo pochi mezzi per contrastare questa inflazione “importata“. In più arriviamo da un periodo di difficoltà legato al covid e ora la crisi in Ucraina. La guerra, si sa, è già inflazionistica di suo; questa poi sta riportando il mondo alla divisione per blocchi. e purtroppo quello a cui noi ci stiamo opponendo ha il controllo dei prezzi, basti pensare al gas, al grano...»

Siamo quindi in una posizione di debolezza...

«Purtroppo si, ed anche le sanzioni è chiaro che più sono pesanti e più avranno un effetto deleterio sull'inflazione. La divisione tra i paesi ad esempio sull'acquisto del gas russo è la cosa più evidente».

Cosa possono fare le banche centrali contro questa crescita dei prezzi?

«Poco o nulla. Non si tratta di un'inflazione di sistema e quindi cosa possono fare le banche centrali? Di certo non possono utilizzare il “quantitative easing" sul gas o sul grano o su altre materie prime. Non è possibile. E così siamo a rischio, anzi, è l'euro ad essere a rischio. L'intero sistema economico monetario europeo è legato ad una economia basata sulla produzione all'estero e sulla riduzione del costo del lavoro. Questo non ci sarà più; per questo dovremmo rivedere l'intera produzione industriale, riportandola in casa (e per l'Italia sarebbe una manna da cielo), dobbiamo ritornare alla produzione di beni di base che ad oggi manca. Senza questo la moneta unica non sarà in grado di garantire stabilità al sistema economico rischiando così di saltare per aria».

Come potremmo uscire da questo vicolo cieco?

«Bisogna applicare politiche fiscali espansive. Invece oggi facciamo i conti con i danni della diversificazione, che significa inflazione. E paghiamo anche altri errori politici. pensiamo alle politiche sull'acciaio: scelte che oggi costano in aumento dei prezzi. Idem per le politiche climatiche, che non a caso in molti adesso mettono in discussione: si tratta di politiche ad immediato effetto inflazionistico».