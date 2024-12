Chi fa volare l’impresa

Imprenditori che sentono il privilegio di produrre in Italia e sono consapevoli che la competitività e’ legata alla qualità con prodotti unici, esclusivi, creativi e innovativi. il marchio del vero made in italy documentato dai protagonisti più meritevoli del 2024. Capitani coraggiosi consapevoli del valore sociale della loro impresa. L’Italia responsabile, che lavora, che non si arrende, che ci crede profondamente e che vince.

