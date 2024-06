La fiducia delle imprese europee in Cina: nuove prospettive dopo un 2023 al di sotto delle aspettative

Le imprese europee in Cina hanno affrontato sfide significative, con il 2023 che si è rivelato un anno di riflessione per molte aziende operanti nella regione. L'ultima indagine dell'European Business in China - Business Confidence Survey 2024 della Camera di Commercio Europea in Cina [1] rivela una complessa interazione di fattori che stanno moderando l'ottimismo e riorientando le strategie di investimento. L'indagine mette in evidenza una serie di sfide, che vanno dalle difficoltà economiche e incertezze normative alle tensioni geopolitiche e al disaccoppiamento interno.



Ritmo economico moderato e sfide normative

Il rallentamento dell'economia cinese è una delle principali preoccupazioni per le aziende, con il 55% degli intervistati che lo cita come una delle tre principali sfide aziendali, un netto aumento rispetto agli anni precedenti. A questo rallentamento si aggiungono la debolezza della domanda interna, gli alti livelli di indebitamento delle amministrazioni locali e le sfide del settore immobiliare, che incidono sulla redditività complessiva e sulle prospettive di crescita.

Le sfide regolatorie rimangono una questione persistente. Le aziende europee si sono a lungo interfacciate con regole poco chiare e ambienti legislativi imprevedibili in Cina. Nel 2023, il 46% degli intervistati ha individuato nell'ambiguità delle norme la propria sfida principale, segnando l'ottavo anno consecutivo in cui tale questione è in cima alla lista. Inoltre, solo il 16% degli intervistati prevede una diminuzione degli ostacoli normativi, il livello più basso mai registrato.

L'ambiente commerciale in Cina è diventato più politicizzato, con oltre la metà degli intervistati che ha percepito un aumento del livello nell'ultimo anno. Uno dei motivi principali è che le imprese europee devono navigare in regimi giuridici contrastanti tra l'Unione Europea, gli Stati Uniti e la Cina, il che pone ulteriori pressioni sulle società. Inoltre, i rischi geopolitici hanno spinto le aziende a diversificare e separare le catene di fornitura. Tuttavia, trovare fonti alternative per alcuni componenti o attrezzature rimane una sfida significativa.

Tutto ciò sta avendo un impatto sulla posizione della Cina come principale destinazione per gli investimenti, che ha visto un calo per le imprese europee. Solo il 15% degli intervistati considera la Cina una delle principali destinazioni per gli investimenti attuali e una percentuale ancora più bassa, il 12%, per investimenti futuri. Questo segna una significativa diminuzione della fiducia, dovuta a una varietà di sfide economiche e regolatorie.

Disaccoppiamento delle comunicazioni

Sebbene sia chiaro che le aziende europee, nel complesso, rimangono impegnate sul mercato cinese, è in atto un diverso tipo di disaccoppiamento. Il distacco tra le sedi centrali delle aziende europee e le loro controllate in Cina si è intensificato, interessando quasi due quinti degli intervistati. Questo distacco ha portato a una riduzione della comunicazione e a una minore comprensione delle realtà del contesto locale da parte delle sedi centrali.

La crescente difficoltà di accesso a informazioni affidabili sull'economia cinese accentua queste questioni, rendendo difficile per gli amministratori delegati giustificare il mantenimento o l'aumento degli investimenti senza la necessaria trasparenza e certezza giuridica.

Evoluzione delle strategie di investimento

In risposta a queste sfide, le aziende europee stanno apportando modifiche strategiche. Molte stanno tagliando i costi, riducendo gli organici e attenuando i piani di espansione. Il 52% degli intervistati prevede di ottimizzare i costi nel 2024, il livello più alto mai registrato, e la riduzione del personale è la misura più comune.

Anche se l'apertura del mercato è aumentata notevolmente in alcuni settori, ciò non si è tradotto in un corrispondente aumento degli investimenti. La percentuale di intervistati disposti ad aumentare gli investimenti se venisse concesso un maggiore accesso al mercato è scesa al 53%, con un calo di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Ciò suggerisce che il contesto economico generale rimane troppo incerto, anche con un migliore accesso al mercato, per attrarre nuovi investimenti sostanziali.

Shanghai: Un esempio emblematico della riapertura della Cina?

L'indagine sulla fiducia delle imprese ha rivelato un panorama affascinante ma impegnativo per le imprese europee a Shanghai. Conosciuta come la città più internazionale della Cina, Shanghai continua a essere un faro per l'innovazione, ospitando il maggior numero di sedi regionali multinazionali del Paese. Di fatto, è spesso vista come “simbolo” per il resto della Cina, guidando il processo di apertura del mercato.

Tuttavia, nonostante la sua reputazione internazionale, la facilità di fare affari è diminuita in tutti i settori. Oltre due terzi delle imprese segnalano un aumento delle difficoltà, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti transfrontalieri di denaro, la rilocazione e il commercio. L'indagine ha rilevato che le restrizioni all'accesso al mercato e le barriere normative hanno causato notevoli opportunità mancate per il 63% degli intervistati, incidendo sui ricavi e smorzando l'ottimismo. Per il 62% di questi, le opportunità mancate sono state pari a oltre il 10% del loro fatturato annuale. Di conseguenza, meno della metà degli intervistati di Shanghai sta pensando di espandere le proprie attività in Cina nel 2024 e solo il 10% sta valutando di trasferire la propria sede regionale asiatica in città. L'attesa ripresa economica non si è concretizzata come previsto e le crescenti tensioni geopolitiche aggiungono complessità alla situazione.

Nonostante queste battute d'arresto, il fascino di Shanghai come polo di innovazione persiste. Il 63% degli intervistati riconosce che il vantaggio di Shanghai nel campo della ricerca e dello sviluppo la rende una destinazione privilegiata per la creazione di strutture di R&S. Tuttavia, per mantenere il suo vantaggio competitivo, sono necessarie azioni concrete. Le imprese europee chiedono un migliore coordinamento tra i dipartimenti governativi, una migliore comunicazione e una maggiore trasparenza. Esse sottolineano l'importanza delle protezioni della proprietà intellettuale di Shanghai, poiché il timore di violazioni in tale campo rimane un ostacolo all'introduzione delle tecnologie più recenti in Cina. Con l'aumentare delle pressioni competitive, la promessa di innovazione e crescita della città rischia di trasformarsi in una storia di disillusione, a meno che le autorità non "passino dalle parole ai fatti" e attuino le riforme necessarie. Senza questi cambiamenti cruciali, il brillante futuro di Shanghai come polo di attrazione per gli investimenti stranieri potrebbe affievolirsi, inducendo le imprese europee a riconsiderare i loro piani nella città simbolo.

Opportunità in mezzo alle sfide

Nonostante le sfide, esistono ancora opportunità per le imprese europee in Cina. In particolare, si è registrato un aumento significativo della percentuale di intervistati che segnalano un'apertura del mercato nel proprio settore, salita al 45%, con un incremento di 9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Questo dato è particolarmente incoraggiante nei settori in cui la Camera Europea ha sostenuto attivamente il cambiamento. Il governo cinese ha preso diversi impegni per migliorare il contesto imprenditoriale, come le Opinioni del Consiglio di Stato sull'ulteriore ottimizzazione del contesto imprenditoriale per gli investimenti esteri. Tuttavia, molte aziende stanno adottando un approccio attendista prima di impegnarsi in nuovi investimenti.

Mentre alcuni settori registrano aperture di mercato e un miglioramento della redditività, il sentimento generale rimane cauto. Le imprese europee stanno effettuando aggiustamenti strategici, concentrandosi sulla riduzione dei costi e rivalutando i piani di investimento. Per ripristinare la fiducia e incoraggiare gli investimenti sono necessari miglioramenti significativi del contesto imprenditoriale e della trasparenza normativa.

Per le aziende europee, navigare in questo complesso panorama richiede di essere informate, di mantenere una comunicazione aperta con le sedi centrali e di essere pronte ad adattarsi all'evoluzione delle condizioni normative ed economiche. Nel rivalutare le loro strategie, è chiaro che, sebbene la Cina rimanga un mercato importante, il percorso verso una rinnovata fiducia richiederà sforzi concertati sia da parte delle imprese che dei politici per affrontare le sfide sottostanti e sfruttare le opportunità emergenti.

Questa comprensione approfondita dell'attuale sentimento commerciale europeo in Cina sottolinea la necessità di adattamenti strategici e di un solido quadro di impegno per navigare nelle incertezze prevalenti e sfruttare le aree di crescita potenziale in un panorama economico in evoluzione.

A cura di: Avv. Carlo Diego D’Andrea, Vice Presidente della Camera di Commercio dell’Unione Europea in Cina

[1] Camera di Commercio dell'Unione Europea in Cina, European Business in China - Business Confidence Survey 2024, 10th maggio 2024, consultato 12th giugno 2024, https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-business-confidence-survey.