Cina, la nuova egemonia. La guerra dei metalli rari

La transizione energetica è il concetto chiave di questo secolo. Ma cosa implica realmente passare da un mix energetico basato sui combustibili fossili a uno fondato sulle fonti rinnovabili? Per una transizione verso un pianeta "rinnovabile", è necessario un approvvigionamento specifico. Chi ne detiene il controllo? Attualmente, la Cina è il leader indiscusso del settore, grazie alla sua disponibilità di materie prime e alla sua capacità industriale di trasformarle in prodotti finiti. Tuttavia, Pechino dipende da altri paesi per le risorse, e la competizione con l'Occidente, in ritardo estremo e colpevole, vedrà l'Africa come campo di battaglia. La guerra per i metalli rari è già iniziata. Ne parliamo con Giovanni Brussato Ingegnere minerario e firma di Panorama.it autore del libro edito da Guerini e Associati.