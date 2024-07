CDP Venture Capital capofila di un progetto per Pmi nautica e logistica

DP Venture Capital è capofila di un progetto di venture building interamente dedicato alla transizione digitale delle Pmi italiane che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale. Attraverso il Fondo Boost Innovation, CDP Venture Capital - d'intesa con il ministero delle Imprese e del Made in Italy - ha favorito, la costituzione di una società di scopo dedicata alla costruzione e al lancio di nuove iniziative imprenditoriali che svilupperanno prodotti o servizi per la digitalizzazione e l'innovazione delle Pmi che operano nelle filiere nautica e logistico-portuale. Con un investimento di 8,7 milioni, l'obiettivo del progetto "Venture Builder di Filiera Nautica e Logistico-Portuale" è quello di creare 10 nuove imprese nei prossimi 3 anni che saranno oggetto di successivi investimenti in equity da parte del Fondo Boost Innovation di CDP Venture Capital per un ammontare di circa 30 milioni, che potranno generare un effetto di addizionalità sul mercato che porterà gli investimenti complessivi a circa 70 milioni. Le nuove imprese generate potranno contribuire a colmare i gap di processo e tecnologici delle Pmi che sviluppano componentistica e servizi nei settori della cantieristica navale, della nautica da diporto, della croceristica e della logistica portuale.