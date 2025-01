Capodanno 2024: 3 miliardi di euro per il cenone e boom di presenze in discoteca

Boom di spesa per il Capodanno 2024. C’è il “grande ritorno” dei locali notturni (previsti incassi di oltre 55 milioni di euro) e per il cenone si stima una spesa di più di 3miliardi di euro. Ecco come saluteranno l’anno gli italiani.

In media verranno spesi 72 euro a testa per la tavola di San Silvestro. Secondo un’indagine condotta da Facile.it e EMG Different il budget varia significativamente per età e area geografica: i più giovani, gli under 25, sborsano solo 34 euro, spesso preferendo cene condivise tra amici e parenti. Al contrario, al Sud e nelle Isole, la spesa media si attesta a 97 euro, contro i 46 euro del Nord Est e i 52 euro del Centro Italia. Nonostante l’incremento generale dei prezzi, il 24% degli italiani ha messo in conto per quest’anno un budget maggiore rispetto al 2023, mentre il 12% ha ridotto la spesa, con punte del 30% tra gli abitanti del Nord Est. E c’è anche chi per festeggiare l’Ultimo dell’anno ricorre a un prestito personale. Si tratta solo dell'1% degli intervistati, ma è un fenomeno che esiste ormai ad ogni occasione, dalle vacanze al veglione di Capodanno appunto.

E il saluto al 2024 segna anche la forte ripresa del settore dei locali notturni, fortemente colpito e ridimensionato negli ultimi anni dalla pandemia. Oltre 7milioni di persone festeggeranno in discoteca quest’anno. L’83% dei locali sarà aperta, contro il 75% del 2023 e in molti posti c’è il tutto esaurito. Il Sindacato italiano dei locali da ballo stima un business di almeno 55milioni di euro, senza contare le consumazioni. Sei discoteche su dieci propongono pacchetti completi con cenone e veglione, per un costo medio di 105 euro (escluse le bollicine), mentre il restante 40% solo il veglione, a circa 30 euro. L’80% dei locali punterà su serate a tema, ispirate a tradizioni locali o concept creativi, e il 10% ospiterà special guest, tra cui artisti e influencer, per rendere l’evento ancora più esclusivo.

Tra le principali fonti di guadagno spiccano le bottiglie: una di prosecco parte da 50 euro, mentre per una di champagne si possono spendere oltre 200 euro. Nei locali più esclusivi, il costo di un tavolo per sei persone con alcolici e bevande può raggiungere cifre stellari, arrivando anche a 20-25 mila euro. Boom di prenotazioni vuol dire anche un impatto positivo sull’occupazione: il 41,7% delle imprese ha infatti assunto personale in più per le Feste.