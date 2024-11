Cigierre pubblica il primo Report di Sostenibilità

È stato pubblicato il primo Report di Sostenibilità di Cigierre, l’azienda italiana punto di riferimento nel panorama nazionale in fatto di casual dining a gestione diretta e in franchising. Il Report è stato una dichiarazione d’intenti verso la trasparenza, l’etica e la responsabilità sociale. Marco Di Giusto, CEO dell’azienda, ha sottolineato: “Ogni nostra azione punta a ridurre l’impatto ambientale, garantire la trasparenza e promuovere un ambiente di lavoro etico e inclusivo. Siamo fieri dei risultati raggiunti e continuiamo a lavorare per un futuro sempre più sostenibile”. Fra le note positive si segnala anche nello scorso anno la crescita del 15% dei contratti a tempo indeterminato. Con oltre 370 locali presenti in Italia e all’estero, Cigierre si pone come leader del settore, grazie a marchi come Old Wild West, Pizzikotto, Wiener Haus, America Graffiti, Shi’s e Smashie.

Nel 2023 l’azienda ha raggiunto risultati importanti: 351,3 milioni di euro di valore economico generato (con una crescita del 10% rispetto al 2022), 16 nuove aperture, 25 milioni di pasti serviti e oltre 2 milioni di clienti al mese. L’azienda impiega in Italia circa 4.400 collaboratori, con una forza lavoro composta per il 49,2% da donne e per il 61% da giovani sotto i 30 anni. Tra le assunzioni, il 74% ha riguardato under 30, e i contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 15% rispetto all’anno precedente.

Anche la formazione è al centro della strategia aziendale, con 219.722 ore erogate nel 2023 (+15%) e una media di 50 ore per dipendente. “Le pratiche ambientali responsabili, il benessere dei collaboratori e il supporto alle comunità sono valori essenziali che guidano le nostre scelte”, ha aggiunto Di Giusto.

Sul fronte della sostenibilità, Cigierre si impegna nella riduzione degli sprechi alimentari tramite tecnologie avanzate e piattaforme come Too Good To Go. Nei ristoranti del brand Pizzikotto, il 75% delle conserve alimentari è biologico, così come il 33% dei latticini e delle uova.

Molte anche le realtà del territorio che l’azienda ha contribuito a sostenere, il loro ambito di attività si estende dalla ricerca scientifica alla tutela delle donne, fino all’inserimento di bambini e ragazzi con disabilità e alla lotta contro la fame e lo spreco alimentare. Tra queste figurano Telethon, Fondazione Dottor Sorriso e Action Aid. Solo nel 2023 sono stati investiti in attività a sostegno del territorio e della comunità quasi 121.000 Euro.