L'arrivo in convento di un nuovo ragazzo, l'inquieto e misterioso Erasmo, risveglia una ferita nascosta nel passato di Suor Angela. Comincia così la sesta stagione di Che Dio ci aiuti, la serie di Rai1 con Elena Sofia Ricci, al via da giovedì 7 gennaio con dieci nuove prime serate che promettono colpi di scena e clamorose novità: come quella che riguarda la suora protagonista della fiction campione di ascolti, che dovrà compiere una missione particolarmente complicata, che riguarda se stessa e un segreto del suo passato. Ecco cos'accadrà nei primi due episodi della fiction di Rai1.

Che Dio ci aiuti 6, le anticipazioni della prima puntata

È tempo di grandi cambiamenti al Convento degli Angeli: le suore si sono trasferite ad Assisi, la città natale di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), che scopre di soffrire di una perdita di memoria: il passato viene risvegliato improvvisamente dall'arrivo di un nuovo ragazzo in convento, Erasmo (Erasmo Genzini), con cui sente di avere un legame speciale che non riesce a comprendere fino in fondo. Intanto Azzurra (Francesca Chillemi) si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato, ma che forse non è ancora pronta a rinunciare alla sua vecchia vita. E mentre Nico (Gianmarco Saurino) e Ginevra (Simonetta Columbu) sono pronti a sposarsi, l'improvviso ritorno di Monica (Diana Del Bufalo) mette un po' in crisi l'autostima di Ginevra e l'equilibrio della coppia.









Il segreto misterioso di Suor Angela

Proprio Nico e Ginevra saranno protagonisti di un primo clamoroso litigio: riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza (Valeria Fabrizi) cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra prova a smuovere Penny (Olimpia Noviello), la piccola di otto anni new entry nella casa famiglia: chiusa e introversa, non parla con nessuno se non con il suo angelo custode. Nel frattempo, Suor Angela raccoglie tutto il suo coraggio e prende una decisione clamorosa: va a parlare con il padre Primo (Luigi Diberti ) che non vede da quando era ragazza e poco dopo scopre che le sta nascondendo qualcosa.