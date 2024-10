Nuvola Zero: L'Innovazione Alimentare di Cesare De Stefano

L’imprenditore Cesare De Stefano, fondatore di Nuvola Zero, è il protagonista di una storia che si distingue all’interno del panorama agroalimentare italiano. L’inizio di questa storia nasce da un bisogno semplice e personale: «Dopo aver scoperto di soffrire di alcune intolleranze alimentari», spiega De Stefano, «mi sono trovato a dover reimpostare la mia dieta quotidiana. Ho, quindi, iniziato a sostituire la farina con dei composti di proteine e fibre vegetali, poi mi sono addentrato nel sottobosco del cibo senza lievito, glutine e lattosio … e così ho scoperto un mondo fatto di alimenti sani e al contempo deliziosi».

Da questo semplice bisogno De Stefano decise di abbandonare il proprio lavoro in un’azienda cartotecnica nel 2018 per lanciarsi nel mondo dell’agroalimentare assieme alla moglie. Ha quindi aperto un piccolo laboratorio a Sassuolo (MO), dove dopo tre anni dedicati alla ricerca e sviluppo è arrivato alla creazione di una “farina non farina”, ovvero un composto preparato con un mix di proteine e fibre vegetali solubili, che consente di preparare dolci, snack, pane e biscotti con indice glicemico pari a zero. Grazie a questa ricetta è stato possibile lanciare il primo prodotto di punta della sua start up: Cloudbread®, un sostituto del pane ricco di fibre e proteine senza carboidrati.

Nuvola Zero si specializza dunque sui prodotti “free from”, ovvero quegli alimenti privi di carboidrati, zuccheri, lattosio, lieviti e glutine. In soli tre anni la crescita dell’azienda è stata dirompente, il fatturato del 2022 è stato oggi raddoppiato, con ricavi che nel 2023 superavano l’1.5 milioni di euro. Questo successo economico è stato reso possibile anche dalla collaborazione di De Stefano con gli esperti dell’Università Statale di Milano e le Asl locali. Il buon lavoro svolto da Nuvola Zero è stato certificato persino dalla Camera dei Deputati, che nel 2023 ha premiato l’azienda di De Stefano come una delle dieci start up più promettenti del settore agroalimentare.

Grazie allo strepitoso successo è stato possibile espandere il team di lavoro e raddoppiare il personale. La presenza di Nuvola Zero è ormai capillare in Italia, i suoi prodotti sono distribuiti in oltre 1500 punti vendita, fra cui gli store Conad, Coop, Carrefour e Sigma. La sua presenza ha anche superato i confini nazionali, andando a servire il mercato spagnolo, tedesco e francese.



Team di Nuvola Zero

Per sostenere la forte crescita aziendale, De Stefano ha deciso di aprire il capitale di Nuvola Zero a investitori esterni, con il fondo Azimut Alicrowd che è entrato a far parte dell’azionariato. Si prevede che l’ingresso di questo partner permetterà di raggiungere un fatturato di 7 milioni e di espandere notevolmente la gamma dei prodotti. Oltre al celebre Cloudbread®, l’offerta di Nuvola Zero vede nei suoi prodotti di punta anche Farina Zero® - adatta per la preparazione di pane, pizza e pasta - Plumcake Zero® e Dolce Zero®, un muffin ideale per la propria colazione o merenda. Ogni prodotto è studiato per rispondere a specifiche esigenze nutrizionali ma senza fare compromessi sul gusto.

Tre anni di impegno e sacrifici hanno dato i loro frutti, l’azienda di Cesare De Stefano si distingue all’interno del panorama agroalimentare italiano per innovazione e originalità, candidando Nuvola Zero ad un ruolo da protagonista nel settore.

