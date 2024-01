Futuro Inter: Lionrock risponde a Panorama

«La documentazione alle Cayman sarà completata e la riconferma sarà pronta per la fine del mese». Tom Pitts, numero uno per l’Europa del fondo Lionrock, risponde così a Panorama dopo la pubblicazione dell’articolo sulla cancellazione del fondo al quale fa capo il 31% dell’Inter.

Al momento dunque l’assetto della proprietà del club nerazzurro resta così come com’è, con il gruppo Suning in maggioranza, il 31% in mano al fondo di Lionrock e lo 0,4% in mano a un folto gruppo di piccoli soci. In attesa che il presidente del club, Steven Zhang, trovi le risorse per rifinanziare il debito verso Oaktree, poco meno di 400 milioni di euro.

A fine mese, secondo quanto pubblicato nella Cayman Gazzette - l’equivalente della Gazzetta Ufficiale dell’isola caraibica - Lionrock Zuqiu Limited e Lionrock Zuqiu Lp, saranno cancellate dal registro delle imprese per il mancato rispetto delle norme locali in tema di comunicazioni obbligatorie. Si tratta della struttura utilizzata nel 2019 dal fondo di Hong Kong per acquisire da Erik Tohir la quota di minoranza del club nerazzurro. Sulla quota del fondo nell’Inter grava dal 2021 un pegno nei confronti del fondo Oaktree, lo stesso che ha finanziato il gruppo Suning. A Lionrock fa capo il 100% dell’italiana International Sports Capital, sede a Milano, il cui unico asset è appunto la partecipazione nel club nerazzurro. Anche questa società risulta inadempiente rispetto agli obblighi di deposito di atti presso la Camera di commercio.

Sul finanziamento di Oaktree a Lionrock sono in piedi anche delle garanzie rilasciate dal gruppo Suning. A fine gennaio scadono anche le opzioni put e call per la cessione del 31% a Suning. Pitts non ha risposto a una domanda di questa testata sull’esercizio di queste opzioni.