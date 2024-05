Cosa resta all'Inter dell'era Suning

Sono ore concitate in casa Inter con la società al bivio tra la vecchia proprietà (Suning) e forse quella nuova (Il fondo americano Oaktree). In attesa di capire come finirà si può cominciare a tracciare un bilancio dell'era della famiglia Zhang alla guida dei nerazzurri. Sette anni, 10 mesi e 23 giorni iniziati il 28 giugno 2016 quando la famiglia Zhang ha rilevato il club dal magnate indonesiano Erik Thohir, a sua volta succeduto a Massimo Moratti. Steven Zhang è diventato presidente – il più giovane della storia interista – nell’ottobre del 2018 e da lì in poi è stato il centro operativo della strategia che ha consentito al club nerazzurro di vivere un ciclo (ancora aperto) di successi spesso raccolti nonostante le difficoltà finanziarie.

Qual è stato il bilancio del settennato cinese alla guida dell’Inter? Ecco una breve carrellata di cose da ricordare e altre meno in chiusura dell’esperienza cinese.