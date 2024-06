La storia degli attaccanti della Nazionale di calcio

La Nazionale di Calcio ci ha regalato gioie e dolori e, come sempre accade, al centro delle discussioni e dei sogni di ogni tifoso degli azzurri ci sono le gesta degli attaccanti. Dal 1970 ad oggi la maglia azzurra è stata indossata da giocatori capaci di fare la storia; basti pensare a Gigi Riva, o all'indimenticabile Paolo Rossi del 1982. Come indimenticabile restano le gesta di Schillaci nei mondiali del 1990, in casa nostra. Poi Baggio, Vieri, Inzaghi ed il lento declino degli ultimi anni.

Non è un caso che dietro alle critiche ed ai risultati scadenti delle ultime partite degli azzurri (che da tempo non riescono a qualificarsi per il mondiale, tanto per essere chiari) ci sia proprio la mancanza di attaccanti di livello europeo

1970 - Riva, Boninsegna, Domenghini, Prati, Gori

1974 - Chinaglia, Riva, Boninsegna, Anastasi, Pulici

1978 - Bettega, Pulici, Rossi, Graziani, Causio

1982 - Rossi, Graziani, Altobelli, Selvaggi, Massaro

1986 - Rossi, Altobelli, Serena, Vialli, Galderisi

1990 - Vialli, Mancini, Schillaci, Serena, Carnevale

1994 - Signori, Baggio, Casiraghi, Massaro, Zola

1998 - Vieri, Inzaghi, Baggio, Chiesa, Moriero

2002 - Inzaghi, Del Piero, Vieri, Montella, Del Vecchio

2006 - Toni, Inzaghi, Iaquinta, Gilardino, Del Piero

2008 - Gilardino, Di Natale, Quagliarella, Iaquinta, Pazzini

2012 - Di Natale, Cassano, Balotelli, Borini, Giovinco

2016 - Immobile, Eder, Insigne, Pellè, Zaza

2020 - Immobile, Belotti, Insigne, Berardi, Chiesa

2024 - Scamacca, Retegui, Raspadori, Chiesa, Zaccagni