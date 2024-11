Ranieri l'aggiustatore che ha restituito coraggio alla Roma

Il pareggio con cui la Roma è tornata dalla trasferta londinese in casa del Tottenham ha un valore relativo in termini di classifica, eppure è un passo avanti enorme nel processo di normalizzazione della stagione. Il cammino in Europa League, difficile per i pessimi risultati iniziali, non sarebbe stato compromesso nemmeno in caso di sconfitta e non si è risolto ora con il punto strappato da Hummels in tempo di recupero. Però il segnale di resilienza dato dalla squadra in uno notte in cui il rischio di prendere un'imbarcata era concreto è arrivato ed è stato recepito.

Ranieri ha fatto le cose semplici per rimettere la Roma al centro del villaggio. Coraggio nell'approccio alla sfida con gli Spurs, i migliori in campo con l'eccezione di Pellegrini (che andrà recuperato), difesa a tre con i più esperti. Anche così si spiega la resurrezione di Mats Hummels, rimasto forzatamente ai margini nella gestione Jurić e divenuto il simbolo del mancato funzionamento del mercato dei dirigenti giallorossi.

Il tedesco lo ha patito e l’errore in occasione del rigore concesso in apertura al Tottenham ha confermato il momento difficile; però Ranieri non ha voluto privarsi della sua classe ed esperienza e alla fine è stato ripagato. Da qui in poi la Roma può contare su un rinforzo come se fosse appena arrivato dal mercato.

Il pareggio di Londra aiuta anche nel rapporto con i tifosi. Un legame che si era sfilacciato a causa dei mancati risultati ma, soprattutto, dell’apparente scarso trasporto con cui la squadra stava vivendo le difficoltà. Anche per questo Ranieri ha puntato molto sulla valorizzazione del coraggio mostrato a Londra anche in presenza di evidenti smagliature nella fase difensiva. Un investimento rivolto al futuro a partire già dal difficilissimo incrocio di campionato contro l’Atalanta: la Roma può permettersi un passo falso, anche se la classifica è bruttissima, ma non poteva prendersi il lusso di non di invertire l’inerzia emotiva di una stagione che stava scivolando via. Ranieri lo ha capito benissimo e nella notte di Londra ha dato la risposta che serviva.

