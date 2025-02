Crollo Juventus, addio Champions League

Fuori anche la Juventus, eliminata dal PSV e fuori dalla Champions League prima degli ottavi. Verdetto duro ma sincero, perché la squadra olandese è stata superiore nei 210 minuti giocati tra Torino ed Eindhoven, sempre viva anche nei momenti di difficoltà a differenza dei bianconeri che già all'andata erano spariti nella ripresa, salvati dal gol di Mbangula, e al ritorno sono rimasti negli spogliatoi all'intervallo consegnandosi alla mattanza.

Solo un lampo di Weah, del tutto scollegato con l'andamento della sfida, ha regalato a Thiago Motta i supplementari dove Vlahovic è anche andato a un palo dal gol che avrebbe trascinato tutti ai rigori. Non sarebbe stata la fotografia corretta di una serata che ridimensiona il processo di miglioramento che sembrava di scorgere nella Juventus. E, soprattutto, certifica il fallimento di un obiettivo perché non era concepibile che una squadra costruita con un mercato da 250 milioni di euro tra estate e inverno finisse fuori contro il PSV.

Sorprende fino a un certo punto, perché anche in Olanda la Juve ha fatto la solita partita già vista troppe volte in questa stagione: incostante, piena di buchi e con il progressivo abbassamento nel momento della difficoltà. Mancanza di leader (bocciatura pesante per Koopmeiners), la sfortuna di perdere un altro centrale come Veiga - unico alibi - e da metà partita in poi anche il calo fisico che ha accentuato i difetti esaltando gli avversari.

Bisogna essere onesti. Tutta la campagna di Champions League è stata al di sotto delle aspettative. La Juventus di Thiago Motta ha giocato 10 partite vincendone meno della metà (4) e segnando la miseria di 12 gol subendone 11. Ha chiuso la prima fase al 20° posto, un punto sopra il taglio delle eliminate. Con l'eccezione dell'impresa di Lipsia e della sfida con il Manchester City è stata quasi sempre piatta e insapore. Il PSV va avanti semplicemente perché è stato migliore tra andata e ritorno.

Un flop che costa non meno di 11 milioni di euro e che è il secondo obiettivo fallito da Thiago Motta in questa stagione. Il primo è stato salutare la corsa scudetto già in autunno, troppo poco per gli sforzi messi in campo dal club. Si potrebbe aggiungere anche la rimonta subita dal Milan in Supercoppa italiana per completare un quadro che impone riflessioni. Il progetto andrà avanti così, ma la notte di Eindhoven è una ferita che potrà essere suturata solo agganciando un posto Champions per la prossima stagione e cancellando i difetti strutturali e di organizzazione di una squadra troppo esposta ai venti contrari.

