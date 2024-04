Chi è Pimco, il fondo Usa che salverà Zhang

E' un fondo speculativo con oltre mezzo secolo di storia, fondato nel 1971 e con un portafoglio di gestione superiore ai 1880 miliardi di dollari. Ecco la carta d'identità di Pimco, acronimo di Pacific Investment Management Company, il fondo speculativo che rappresenta per Steven Zhang la via d'uscita dal presito di Oaktree arrivat5o a un passo dalla scadenza con l'obbligo di saldarlo oppure perdere l'Inter, data in pegno nel 2021 per ricevere 275 milioni di euro col tempo cresciti, grazie ad interessi del 12,5% fino alla cifra di oltre 370.

Pimco è un fondo speculativo con sede a Newport Beach in California e 23 uffici aperti in tutto il mondo. Ha 3200 dipendenti, in Europa è presente a Milano, Monaco, Londra e Zurigo e si è specializzato nella gestione a lungo termine delle passività. Il portafoglio di oltre 1880 miliardi di dollari deriva dalla gestione di fondi provenienti da banche centrali, fondi sovrani, fondi pensione, aziende, enti, fondazioni e investitori di diverso profilo.

E' scarbato sul mercato nel 1971 fondato da Jim Muzzi, Bill Podlich e Bill Gross che lo ha guidato per quttro decenni fino al 2014 con ottimi risultati, visto che la crescita è stata costante e dal 1987 al 2014 ha prodotto rendite interessanti. Nel 2000 è stato acquisito da Allianz SE con sede in Germania; ha, però, continuato a lavorare in autonomia seguendo le strategie che lo hanno fatto crescere portandolo a diventare uno dei maggiori investitori del mercato statunitense.

L'attuale numero uno di Pimco è Emmanuel Roman, già direttore operativo di Man Group e con una lunga esperienza lavorativa ad alti livelli in Goldman Sachs. Per Zhang si tratta della chance di guadagnare tempo per cercare una soluzione per l'Inter. La scadenza del nuovo prestito dovrebbe essere il 2027, tre anni utili per provare a reperire sul mercato un acquirente oppure far scattare le clausole inserite nel contratto con Pimco che permetterebbero anche al fondo californiano di rilevare la società a un valore prefissato.

